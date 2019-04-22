Экономика
Совфед одобрил закон о крабовых аукционахREGNUM 06:29
Закон о крабовых аукционах одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля. Отказ от «исторического принципа» затронет 50% квот на добычу краба.
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Наступление на исторический принцип требует срочной консолидации рыболовецкого сообщества
Fishnet.ru19 апреля в 08:32
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
ЖКХ
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
По данным основного поставщика горячего водоснабжения Москвы, отключение горячей воды начнется с 13 мая, отключать будут на 10 рабочих дней.
Обновлено в 09:58
Транспорт
В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки
С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 05:14
Финансы
Фондовый рынок США начал неделю со снижения индексов
Основные индексы фондового рынка США открыли первые торги на неделе в «красной зоне», 22 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Политика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Наука
Картинка в руках обманула камеры видеонаблюдения
Нейросетевые алгоритмы обнаружения человека в кадре, применяемые в системах видеонаблюдения, можно обмануть с помощью картонного листа с распечатанным изображением, показали бельгийские исследователи.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Самолет с красноярскими туристами сел в Китае из-за поломки
В китайском аэропорту Чэнду совершил вынужденную посадку самолет компании Azurair, следовавший из Красноярска в Таиланд, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:29
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Российские и абхазские военные провели совместные учения
Российские военные в Абхазии совместно с подразделениями Минобороны республики проводят командно-штабные учения в рамках плана боевой подготовки объединенной группировки войск (сил), сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
Обновлено в 05:48
Хоккей
«Нефтехимик» продлил контракт с Порядиным
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Здоровье
В США назвали количество жертв неправильных диет
В настоящее время от неправильно выбранных диет в США умирает 170 человек на 100 тысяч населения.
Обновлено в 07:54
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае
Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Политика
Киевский суд приостановил процедуру переименования УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Недвижимость
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Общество
В Крыму увеличат выплаты ветеранам к 9 мая
Обновлено в 10:15
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру
В разосланных повестках говорится, что соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко должны явиться на допрос по "делу Курченко" в нынешний понедельник, 22 апреля, для вручения подозрения и допроса.
Обновлено в 09:16
Авто
Арктический вездеход «Бурлак»: создана облегченная версия
Основными конструктивными особенностями «Бурлака» 4х4 стали одна колесная база длиной 4025 мм, одна (центральная) раздаточная коробка, полный подключаемый привод, а также тормоза на передней оси.
Обновлено в 09:56
Общество
Росконтроль назвал лучшие творог и яйца
К Пасхе эксперты Росконтроля исследовали традиционные праздничные продукты — яйца, творог и муку.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Олимпийский чемпион арестован во время акции экологических активистов
Олимпийский чемпион 2012 года в гребном слаломе Этьенн Стотт арестован во время акции экологических активистов, которая прошла в Лондоне 21 апреля, передает The Sun.
Обновлено в 07:47
Политика
Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных
Власти Луганской народной республики передали украинской стороне 60 заключенных для отбывания темы наказания на территории Незалежной, сообщает представитель ЛНР в группе по Минским соглашениям Ольга Кобцева.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Превративших заключенных в инвалидов российских тюремщиков посадили
Абаканский городской суд вынес приговор троим сотрудникам исправительной колонии №33 в Хакасии, признав их виновными в пытках, из-за которых один осужденный стал инвалидом.
Обновлено в 09:02