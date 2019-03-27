Экономика
Совфед одобрил закон о доплатах для пенсионеровМетагазета 04:04
Совет Федерации одобрил закон о перерасчете пенсий неработающим пенсионерам. Благодаря закону российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.
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Матвиенко: закон о доплатах пенсионерам восстанавливает социальную справедливость
Парламентская газета07:24
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Дальневосточные гектары смогут получить переселенцы из-за рубежа
Воспользоваться правом на безвозмездное получение дальневосточных гектаров в рамках федерального проекта по освоению отдаленных регионов смогут только участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
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В Facebook и Instagram запретили пропаганду белого национализма
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В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:49
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«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30
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В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
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Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
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В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
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Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
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