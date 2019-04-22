Экономика

Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»Ньюс-НН 07:16

В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
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Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

Газета.Ru07:26

Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

RT на русском07:18

Ирина Яровая: Закон об ипотечных каникулах дает социальный страховой полис тем, кто взял ипотеку

Полуостров Камчатка18 апреля в 19:24

Совет федерации одобрил закон об «ипотечных каникулах»

Коммерсантъ06:47

Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

РИА Новости06:38

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

Парламентская газета06:50

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

Вести.Ru07:14
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Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Обновлено в 11:08
Политика

Сенатор Мизулина назвала права человека «самой большой несвободой»

Член Совета федерации Елена Мизулина считает, что наличие большого количества прав у человека приводит к ограничению свободы.
Обновлено в 10:03
Кино

Вышел трейлер третьей серии финального сезона «Игры престолов»

В Интернете появился трейлер третьей серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 11:43
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Политика

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
Обновлено в 10:33
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,17% голосов по итогам обработки 90,83% протоколов, сообщается на сайте украинского Центризбиркома.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Петербурге самолет не смог приземлиться из-за лисы на полосе

Обновлено в 08:44
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой

В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Политика

Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах

Ранее юморист Максим Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Здоровье

В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку

В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Участник нападения на псковских десантников сядет на 16 лет

Обновлено в 11:46
Политика

Украина усилила контроль качества российской нефти

"Укртранснафта" усилила контроль качества российской нефти после предупреждения со стороны Минска относительно нефти на участке нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:49
Политика

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Игры

CDPR: Cyberpunk 2077 сильно изменилась со времени показа на E3 2018

Обновлено в 08:05
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск

Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Экономика

Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 10:58
Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:13
Футбол

Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы

Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:38
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Цывину похоронили рядом с Галкиным и Глаголевой

Ирина Цывина была похоронена на аллее актеров рядом с могилами актера Владислава Галкина и актрисы Веры Глаголевой.
Обновлено в 10:38
Спорт

Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры

Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол

Григорян назначен новым главным тренером лидирующего в ФНЛ «Тамбова»

Обновлено в 10:17
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Общество

Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь

Обновлено в 09:18
Авто

Группа PSA подала заявку на СПИК

Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 09:55
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