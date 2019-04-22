Экономика
Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»Ньюс-НН 07:16
В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
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Ирина Яровая: Закон об ипотечных каникулах дает социальный страховой полис тем, кто взял ипотеку
Полуостров Камчатка18 апреля в 19:24
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Обновлено в 11:08
Политика
Сенатор Мизулина назвала права человека «самой большой несвободой»
Член Совета федерации Елена Мизулина считает, что наличие большого количества прав у человека приводит к ограничению свободы.
Обновлено в 10:03
Кино
Вышел трейлер третьей серии финального сезона «Игры престолов»
В Интернете появился трейлер третьей серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 11:43
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
Обновлено в 10:33
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов
Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,17% голосов по итогам обработки 90,83% протоколов, сообщается на сайте украинского Центризбиркома.
Обновлено в 01:59
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой
В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Политика
Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах
Ранее юморист Максим Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Здоровье
В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку
В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Политика
Украина усилила контроль качества российской нефти
"Укртранснафта" усилила контроль качества российской нефти после предупреждения со стороны Минска относительно нефти на участке нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:49
Политика
Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск
Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Экономика
Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 10:58
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Футбол
Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы
Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:38
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Цывину похоронили рядом с Галкиным и Глаголевой
Ирина Цывина была похоронена на аллее актеров рядом с могилами актера Владислава Галкина и актрисы Веры Глаголевой.
Обновлено в 10:38
Спорт
Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Общество
Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь
Обновлено в 09:18
Авто
Группа PSA подала заявку на СПИК
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 09:55