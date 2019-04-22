Экономика
Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»Ньюс-НН 07:16
В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
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Ирина Яровая: Закон об ипотечных каникулах дает социальный страховой полис тем, кто взял ипотеку
Полуостров Камчатка18 апреля в 19:24
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Политика
Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента
Телеведущий лидирует во втором туре голосования на пост президента Украины — его конкурент Петр Порошенко уже признал поражение.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Космос
Падшие ангелы могли быть марсианами – Уверены конспирологи
Раввин Ариэль бар Цадик утверждает, что марсианами могут оказаться падшие ангелы, описанные в Книге Еноха.
Обновлено вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на президентских выборах
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидирующего в президентской гонке на Украине Владимира Зеленского с победой.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Кино
Вторая серия «Игры престолов» попала в Сеть
Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
LG показала в Корее новое поколение смартфона LG X4
Корейская корпорация LG Electronics презентовала своим соотечественникам смартфон X4, который в версии 2019 года приобрел несколько дополнений от выпущенного чуть ранее LG K12+, а также улучшенную акустическую систему Hi-Fi Quad DAC.
Обновлено в 11:10
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича
В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено в 14:34
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после избиения журналиста в Сочи
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) после избиения в Сочи корреспондента издания «Росдержава» Станислава Андреева.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 16:16
Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства.
Обновлено в 12:40
Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53
Кино
Умер продюсер «Игры» и «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 14:59
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Энергетика
Правительство Украины снизило цены на газ для населения на 3,5%
Во время совместной работы был выработан новый механизм определения регулируемой цены.
Обновлено в 13:45
Гаджеты
Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты
Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Интернет
23 млн людей используют «123456» в качестве пароля
«Кибер-опрос показал, что 23,2 млн пользователей используют „123456“ в качестве пароля», — сообщается на сайте NCSC.
Обновлено в 16:04
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Бразилии таксист убил бывшего бойца UFC
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин рассказал о разводе с боксершей Рагозиной
Очередной звездный брак распался. В центре событий — адвокат Сергей Жорин и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Обновлено в 12:23