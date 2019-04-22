Экономика
Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»Ньюс-НН 07:16
В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
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Альфия Когогина: «Ипотечные каникулы» – это реальная поддержка тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах
Менделеевские новости20 апреля в 01:33
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Происшествия
В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползня
В турецком Стамбуле в результате оползня рухнул четырехэтажный жилой дом в районе Кягытхане. Спасатели успели эвакуировать жителей.
Обновлено в 10:53
Наука
Биоинформатики определили дату генетического расхождения русских с якутами
Образцы были взяты у «семейных трио» — двух родителей и их взрослого ребенка, условиями были проживание на территории региона как минимум в трех поколениях и принадлежность предков к определенному этносу как минимум в трех поколениях, в данном случае — к русским или якутам.
Обновлено в 07:50
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%
Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено в 20:57
Шоу-бизнес
Регина Бурд спровоцировала слухи о четвертой беременности
Пользователи Сети подозревают, что 33-летняя Регина Бурд в скором времени станет мамой в четвертый раз.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Любовь Успенская
Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 03:04
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Политика
Два самолета прибыли во Владивосток из КНДР перед визитом Ким Чен Ына
В Приморье ожидают визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.
Обновлено в 22:26
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Обновлено в 12:40
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Общество
Учителя просят не принуждать их к участию в акции «Бессмертный полк»
Представители саратовской мэрии обещали не принуждать учителей к участию в акции «Бессменный полк».
Обновлено в 09:32
Авто
Старенький Land Rover Defender превратился в машинку Hot Wheels
Брайан Реджинальд из Австралии вместе с сыном создал собственную версию Land Rover Defender в стиле игрушечных машинок Hot Wheels.
Обновлено в 09:07
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено в 21:12
Политика
Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах
Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено в 21:05
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Пакистан купит у России военную технику на 9 млрд долларов
Власти Пакистана планируют заключить с Россией сделку на покупку военной техники на общую сумму 9 млрд долларов США.
Обновлено в 08:35
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Игры
Покупатели RAGE 2 в канадском Walmart получат эксклюзивную обложку, связанную с утечкой
Канадский Walmart и Bethesda решили очень необычно обыграть утечку RAGE 2 через магазин, случившуюся незадолго до неожиданного анонса сиквела.
Обновлено в 15:42
Наука
Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции
Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
Обновлено 20 апреля в 06:57
Политика
Обозреватель Haaretz: Порошенко сгубила водка
Обозреватель израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер считает, что политическую карьеру Петра Порошенко сгубила русская водка.
Обновлено в 21:36
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
Обновлено в 17:58
Здоровье
В Горном Алтае втрое выросла заболеваемость гонореей
В Республике Алтай в три раза выросла заболеваемость гонореей.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Политика
Коломойский рассказал, когда вернется на Украину
Обновлено в 20:41
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27