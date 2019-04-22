Экономика

Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»Ньюс-НН 07:16

В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
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Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

Газета.Ru07:26

Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

РИА Новости06:38

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

Вести.Ru07:14

Совфед одобрил закон об «ипотечных каникулах»

Известия06:51

Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

RT на русском07:18

Принят закон об «ипотечных каникулах»

ГТРК Саратов20 апреля в 14:27

Альфия Когогина: «Ипотечные каникулы» – это реальная поддержка тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах

Менделеевские новости20 апреля в 01:33
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
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Общество

В Японии начали продавать консервы с воздухом эпохи императора Акихито

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В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползня

В турецком Стамбуле в результате оползня рухнул четырехэтажный жилой дом в районе Кягытхане. Спасатели успели эвакуировать жителей.
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Наука

Биоинформатики определили дату генетического расхождения русских с якутами

Образцы были взяты у «семейных трио» — двух родителей и их взрослого ребенка, условиями были проживание на территории региона как минимум в трех поколениях и принадлежность предков к определенному этносу как минимум в трех поколениях, в данном случае — к русским или якутам.
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Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
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Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 03:04
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

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Два самолета прибыли во Владивосток из КНДР перед визитом Ким Чен Ына

В Приморье ожидают визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.
Обновлено в 22:26
Политика

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

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Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
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Обновлено в 09:32
Авто

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Брайан Реджинальд из Австралии вместе с сыном создал собственную версию Land Rover Defender в стиле игрушечных машинок Hot Wheels.
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Интернет

Британские ученые назвали самые «слабые» пароли

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Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах

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Обновлено в 21:05
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В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
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Армия и оружие

Пакистан купит у России военную технику на 9 млрд долларов

Власти Пакистана планируют заключить с Россией сделку на покупку военной техники на общую сумму 9 млрд долларов США.
Обновлено в 08:35
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Игры

Покупатели RAGE 2 в канадском Walmart получат эксклюзивную обложку, связанную с утечкой

Канадский Walmart и Bethesda решили очень необычно обыграть утечку RAGE 2 через магазин, случившуюся незадолго до неожиданного анонса сиквела.
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Наука

Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции

Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
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Политика

Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию

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Обозреватель израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер считает, что политическую карьеру Петра Порошенко сгубила русская водка.
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Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой

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В Горном Алтае втрое выросла заболеваемость гонореей

В Республике Алтай в три раза выросла заболеваемость гонореей.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото

Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
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Политика

Коломойский рассказал, когда вернется на Украину

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Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
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