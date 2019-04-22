Экономика
Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»Ньюс-НН вчера в 07:16
В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
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Альфия Когогина: «Ипотечные каникулы» – это реальная поддержка тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах
Менделеевские новости20 апреля в 01:33
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Политика
Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах
Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Внеплановый рейс из КНДР прибыл во Владивосток, где ждут Ким Чен Ына
Утром во вторник, 23 апреля, в аэропорту Владивостока приземлились два самолета из Пхеньяна вместо одного запланированного, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено вчера в 13:27
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Политика
МИД Японии не стал заявлять о принадлежности Курил стране
Практически все жители Курил выступили против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Владимир Путин планирует посетить пострадавшее от пожаров Забайкалье
Президент России Владимир Путин планирует посетить Забайкальский край по дороге во Владивосток, где 25 апреля пройдёт встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Обновлено в 00:03
Политика
Зеленский лидирует на выборах на Украине
Кандидат Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 10,53% протоколов.
Обновлено 21 апреля в 17:30
Кино
Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие
Центр спецопераций ВС Украины проводит учения по захвату судов
«В открытом море в составе абордажных групп проводим обучение по захвату судов в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure)», — говорится в сообщении на странице центра в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 21:59
Гаджеты
Длина видеокарты ELSA GeForce RTX 2080 Ti ST составляет 266 мм
Компания ELSA анонсировала графический ускоритель GeForce RTX 2080 Ti ST для игровых настольных компьютеров: продажи новинки начнутся до конца апреля.
Обновлено вчера в 10:08
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
В результате серии взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли 156 человек, сообщает AFP со ссылкой на полицию.
Обновлено 21 апреля в 04:10
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассказала о комплексах
В школе актриса даже пережила травлю из-за кажущихся недостатков. Вчера Мельникова поделилась откровенной историей борьбы с комплексами.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Компания «МРСК Сибири» объявила о новой серии отключений в Хакасии
Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин опубликовал обращение к жителям Хакасии.
Обновлено вчера в 23:39
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено 21 апреля в 22:56
Общество
Шесть процентов россиян испытывают чувство вины, уходя в отпуск
Чувство вины перед начальством или коллегами во время ухода в заслуженный отпуск испытывают 6% россиян, это стало известно из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Обновлено вчера в 22:20
Хоккей
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Каролиной»
При счете 3:2 в пользу «Каролины» Овечкину удалось забросить шайбу, однако арбитры ее не засчитали.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено 21 апреля в 21:07
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
Космос
«Город на Марсе позволит человечеству начать с чистого листа»
Первые колонисты на Марсе могут предпочесть чистую форму социализма – когда все имущество общее – с той же вероятностью, что и право на частную собственность, раз уж в начале никаких законов нет вообще.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар в больнице
Пожар произошел в городской больнице в Ростове-на-Дону, пациентов и врачей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Клещи покусали более 400 свердловчан
В Свердловской области клещи покусали уже 431 человека. В Екатеринбурге от присасывания кровососущих пострадали 162 жителя.
Обновлено в 00:11
Здоровье
Минздрав Свердловской области ответил на претензии Росздравнадзора
«Закупки лекарственных препаратов осуществляются в соответствии со сформированной потребностью медицинских организаций по утвержденному графику закупок на 2019 год», – заявляют в свердловском Минздраве, уточняя, что поставки препаратов производятся согласно заключенным контрактам.
Обновлено вчера в 12:26