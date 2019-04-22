Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТПRT на русском 22 апреля в 04:09
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
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В Федерации автовладельцев поддержали закон о наказании за побег с места ДТП
Комсомольская правда22 апреля в 06:31
Совет федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за побег с места ДТП
Коммерсантъ22 апреля в 04:30
Совфед одобрил закон, ужесточающий наказание для водителей, оставивших место ДТП
ТАСС22 апреля в 03:48
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