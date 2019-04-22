Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТПRT на русском 22 апреля в 04:09

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

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