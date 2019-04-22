Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТПRT на русском 22 апреля в 04:09

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
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Эксперт оценил закон о наказании для сбежавших с места ДТП

RT на русском22 апреля в 14:01

В Федерации автовладельцев поддержали закон о наказании за побег с места ДТП

Комсомольская правда22 апреля в 06:31

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

РИА Новости22 апреля в 04:05

Совет федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за побег с места ДТП

Коммерсантъ22 апреля в 04:30

Закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП одобрен в Совфеде

Газета.Ru22 апреля в 04:09

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Известия22 апреля в 05:05

Совфед одобрил закон, ужесточающий наказание для водителей, оставивших место ДТП

ТАСС22 апреля в 03:48
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Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Россия усилила войска на юге и западе для ответа НАТО

Россия усилила войска Западного и Южного военных округов в связи с наращиванием сил НАТО у границ государства.
Обновлено в 08:06
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика

Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту

Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев

Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Здоровье

Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи

Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Культура

Автор хита Пугачевой «Любовь, похожая на сон» заявила о краже песни

Поэтесса Любовь Воропаева, знаменитая своими песнями, написанными для покойного Жени Белоусова, заявила, что шлягер «Любовь, похожая на сон» у неё украли.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»

Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
Культура

В «Квартале 95» нашли замену Зеленскому

Обновлено в 10:39
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Сергея Зверева вызвали в суд за одиночный митинг

Телеведущего и стилиста Сергея Зверева вызвали в суд по административному делу за одиночный митинг на Красной площади, в ходе которого он выступил против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин дал старт первой отгрузке СПГ на заводе «Криогаз-Высоцк»

Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA

Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Политика

Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 08:37
Футбол

Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону».
Обновлено в 09:29
Политика

Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск

В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Происшествия

СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых

Следствие попросило заключить в СИЗО трех высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии, задержанных по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родственников, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

МИД РФ: Москва просит фельдмаршала Хафтара о прекращении огня в Ливии

Москва просит от командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Украинские диверсанты подорвались на минном поле в Донбассе

Группа украинских диверсантов подорвалась на минном поле в Донбассе при попытке приблизиться к линии соприкосновения, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:33
Политика

Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине

Старцы просят кинот не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Общество

Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Экономика

Россияне стали чаще продавать свои дачи

В первом квартале 2019 года в России увеличилось число желающих, которые хотят продать свою дачу.
Обновлено вчера в 05:51
Общество

ФНС разъяснила условия налогообложения дачных теплиц

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) разъяснили для граждан условия налогообложения дачных теплиц.
Обновлено в 02:52
Спорт

Скончался олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Обновлено в 09:39
Экономика

ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке

По словам Навального, Силуанов и Цаликов строят дачи по соседству в элитной части Рублевки – в деревне, которая называется Раздоры.
Обновлено в 09:27
Экономика

Великобритания ищет нового председателя Банка Англии

Сегодня, 24 апреля 2019 года, Министерство финансов Великобритании объявило о начале процесса поиска кандидата на пост председателя Банка Англии (Центробанк).
Обновлено в 09:20
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