Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТПRT на русском 22 апреля в 04:09
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
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Совфед одобрил закон, ужесточающий наказание для водителей, оставивших место ДТП
ТАСС22 апреля в 03:48
Совет федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за побег с места ДТП
Коммерсантъ22 апреля в 04:30
В Федерации автовладельцев поддержали закон о наказании за побег с места ДТП
Комсомольская правда22 апреля в 06:31
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика
Украина обвинила Россию в закрытии Керченского пролива
Начальник Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что Россия "демонстративно препятствует" прохождению кораблей в украинские порты в районе Керченского пролива.
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Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
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Лонг из «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории Премьер-лиги
Форвард гостей Шейн Лонг умудрился забить после шести секунд матча. Это самый быстрый гол в истории Премьер-лиги Англии.
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Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»
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Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Политика
Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским
Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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В мэрии Якутска проходят обыски
Обновлено вчера в 23:41
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Во Владивостоке встретили Ким Чен Ына
Поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал во Владивосток.
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Шоу-бизнес
Первые снимки ребенка Меган Маркл и принца Гарри появятся в глянце
Первые снимки ребенка Меган Маркл и принца Гарри появятся в глянце Меган Маркл в очередной раз нарушит традицию.
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Политика
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Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
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Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в серьезном ДТП
Утром 23 апреля менеджер МакSим Маргарита Соколова сообщила, что певица попала в ДТП.
Обновлено вчера в 05:32
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
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Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам
Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Общество
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
Обновлено в 04:59
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Попавшая в психбольницу Бритни Спирс заверила, что у нее все хорошо
Американская певица Бритни Спирс, которую ранее поместили в клинику душевного здоровья, сообщила в Instagram, что у нее все хорошо, и поклонникам не стоит о ней волноваться.
Обновлено в 05:23
Авто
«АвтоВАЗ» готовит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Ожидается, что в середине лета на конвейер встанет 1,8-литровый агрегат с «безвтыковыми» поршнями.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.
Обновлено в 07:08
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожники Pajero
Японская компания Mitsubishi планирует свернуть на внутреннем рынке продажи своего легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero, который впервые появился на свет еще в 1982 году, сообщает ЕНВ со ссылкой на вещательную корпорацию NHK.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Резервный фонд правительства пополнится на 2,9 млрд рублей
"Минфину России внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 2 млрд 901 млн 623,9 тыс. рублей", - сказано в документе.
Обновлено в 06:50
Общество
В российских регионах студентов привлекают на шествие «Бессмертный полк» по разнарядке
Ранее в Саратове преподаватели выступили против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:31
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Происшествия
На Урале начальника отдела ГИБДД уволили после «пьяного» ДТП
Начальника ГИБДД Чебаркульского района Челябинской области уволили со службы после совершения ДТП, решается вопрос о привлечении к ответственности его руководителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Более 10 тысяч домашних животных погибли в пожарах в Забайкалье
По данным ведомства на 24 апреля, в огне погибли 9990 овец, 1277 голов крупного рогатого скота, 489 лошадей, 118 свиней и 1868 домашних птиц.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Бузова поздравила Собчак с возвращением в «Дом-2»
Ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме совместную фотографию с Ксенией Собчак, которая вела передачу с 2004 года по 2012 год, сделанную на "лобном месте" - специальной локации на шоу, где происходит сбор всех участников программы.
Обновлено в 06:22