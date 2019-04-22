Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТПRT на русском 22 апреля в 04:09

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт оценил закон о наказании для сбежавших с места ДТП

RT на русском22 апреля в 14:01

В Федерации автовладельцев поддержали закон о наказании за побег с места ДТП

Комсомольская правда22 апреля в 06:31

В Федерации автовладельцев поддержали закон о наказании для сбежавших с места ДТП

Парламентская газета22 апреля в 05:33

Закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП одобрен в Совфеде

Газета.Ru22 апреля в 04:09

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

РИА Новости22 апреля в 04:05

Совфед одобрил закон, ужесточающий наказание для водителей, оставивших место ДТП

ТАСС22 апреля в 03:48

Совет федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за побег с места ДТП

Коммерсантъ22 апреля в 04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Экономика

За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Мать приставила нож к горлу ребенка на улице в Подмосковье

Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Экс-супруга Ивана Краско рассказала, что никогда его не любила

Обновлено в 03:49
Политика

Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском

Варниг пригрозил ЕК судебным разбирательством, если из-за новых правил регулирования проект «Северный поток-2» будет сорван.
Обновлено в 04:25
Политика

Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку

Обновлено вчера в 23:49
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Общество

Минобороны построит горнолыжный центр и океанариум в парке «Патриот»

Частно-государственный "Патриот" Минобороны планирует построить в парке "Патриот" 900 тыс. кв. м новых зданий и сооружений для гражданского использования.
Обновлено в 02:01
Общество

Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

Обновлено в 02:39
Политика

Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
Наука

Потепление в Арктике обойдется человечеству минимум в $25 трлн

Ученые подсчитали, что до 2300-го года потепление в Арктике будет стоить человечеству от двадцати пяти до шестидесяти семи триллионов американских долларов.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Казани задержан депутат Госсовета Татарии Касымов

В Казани по подозрению в коррупционном преступлении задержан депутат Госсовета Татарии Ильдус Касымов.
Обновлено в 03:01
Экономика

Названа доля нелегальных сигарет в России

В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Футбол

Футбольный клуб «Енисей» может сыграть в форме с портретом Бузовой

Обновлено в 02:53
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Авто

Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12

Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
Обновлено в 03:06
Наука

В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов

Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Погибший в Колпино от взрыва гранаты два года хранил ее на даче

Обновлено в 02:31
Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Транспорт

Глава ГИБДД предложил приравнять детей к прицепам

Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил обязать водителей, в салоне автомобиля которых находятся дети, двигаться со скоростью на 20 км/ч медленнее, чем предписано знаками и ПДД.
Обновлено в 02:00
Общество

Ливневые дожди надвигаются на Москву

Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:58
Политика

В Армении начались акции памяти жертв Геноцида

Обновлено в 03:03
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное