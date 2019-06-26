Политика

Совфед одобрил приостановление ДРСМДГазета.Ru 04:05

Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости". Как отмечается, данный законопроект был внесен в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным. Закон передан на подпись Путину.
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Виктор Бондарев
Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями. Закон отвечает интересам обеспечения оборонной безопасности нашей страны.
— Виктор Бондарев, российский военачальникОбщественное телевидение России 06:32

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