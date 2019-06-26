Политика
Совфед одобрил приостановление ДРСМДГазета.Ru 04:05
Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости". Как отмечается, данный законопроект был внесен в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным. Закон передан на подпись Путину.
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Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями. Закон отвечает интересам обеспечения оборонной безопасности нашей страны.
— Виктор Бондарев, российский военачальникОбщественное телевидение России 06:32
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Приостановка ДРСМД отвечает интересам национальной безопасности, считает Клинцевич
Парламентская газета04:09
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:53, Вашингтон
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
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Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
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В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.
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В Саратове предотвратили теракт
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Спорт
Каноист Шамшурин завоевал серебро на Европейских играх
Российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал серебро на дистанции 1000 метров на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 03:43
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Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Общество
Прокуратура и УФАС начали проверку продажи земли под баней «Бодрость»
Представитель прокуратуры Екатеринбурга во время сегодняшнего заседания комиссии сообщил, что в ведомстве уже начали проверку и подключили к ней УФАС и следователей.
Обновлено в 03:48
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Транспорт
В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту
Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.
Обновлено в 06:46
Авто
Audi презентовал обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной
По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Зеленский назначил «постпреда» в Крыму
"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе главы государства от 25 июня.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные
Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Политика
Роскомнадзор может заблокировать девять VPN-сервисов
Роскомнадзор может заблокировать или оштрафовать девять VPN-сервисов, которые не выполняют российский закон об ограничении доступа к запрещённому контенту.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Челябинске легковушка сбила на остановке четырех человек
В пресс-службе администрации города сообщили, что четверо пострадавших были доставлены в больницы города. Все находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
У станицы Луганская в ЛНР начался отвод войск от линии соприкосновения
У станицы Луганская в ЛНР начался отвод вооруженных сил от линии соприкосновения, сообщает ТАСС со ссылкой на командование самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 06:33
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41