Политика
Совфед одобрил приостановление ДРСМДГазета.Ru 04:05
Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости". Как отмечается, данный законопроект был внесен в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным. Закон передан на подпись Путину.
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Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями. Закон отвечает интересам обеспечения оборонной безопасности нашей страны.
— Виктор Бондарев, российский военачальникОбщественное телевидение России 06:32
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Приостановка ДРСМД отвечает интересам национальной безопасности, считает Клинцевич
Парламентская газета04:09
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