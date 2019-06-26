Политика

Совфед одобрил приостановление ДРСМДГазета.Ru 04:05

Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости". Как отмечается, данный законопроект был внесен в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным. Закон передан на подпись Путину.
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Виктор Бондарев
Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями. Закон отвечает интересам обеспечения оборонной безопасности нашей страны.
— Виктор Бондарев, российский военачальникОбщественное телевидение России 06:32

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Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД

RT на русском08:02

Политолог: Решение о приостановке ДРСМД приближает к случайной ядерной войне

Вечерняя Москва07:44

Приостановка ДРСМД отвечает интересам национальной безопасности, считает Клинцевич

Парламентская газета04:09

Совфед одобрил закон о приостановке действия ДРСМД

Российская газета04:41

Совфед пригласил Силуанова выступить на заседании палаты 10 июля

ТАСС07:23

Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД

РИА Новости04:13

В Совфеде прокомментировали решение о приостановке ДРСМД

Известия07:02
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
Транспорт

МВД обновляет правила регистрации транспортных средств

Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился начать внедрять в Вооруженных силах Украины (ВСУ) стандарты и процедуры НАТО.
Обновлено в 08:10
Общество

Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети

Как сообщили корреспонденту РИА Новости в Сысертском районном суде, где рассматривалось дело, мужчина оставил комментарий под видеороликом, последовавшая затем лингвистическая экспертиза признала это высказывание гомофобным.
Обновлено в 05:06
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Авто

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова

Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

МВД ДНР назвало Сергея Моторина, который в настоящее время является помощником начальника этого управления, причастным к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы).
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

В «Рособоронэкспорте» рассказали о запросах на покупку ракет «Калибр»

"Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 07:33
Общество

Павел Лобков рассказал, как его лечили от гомосексуализма

Обновлено в 06:47
Политика

У экс-советника Порошенко проходят обыски

У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18
Технологии

Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

Путин высказался о качестве российских дорог

Президент Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало.
Обновлено в 07:38
Теннис

Новак Джокович: На Уимблдоне странные правила посева

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал особенности посева на Уимблдоне, в результате которых третья ракетка мира Роджер Федерер будет посеян под вторым номером.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Политика

Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации

Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

В Горловке после обстрелов ВСУ загорелись два частных дома

Ранее сегодня сообщалось, что в селе Коминтерново Новоазовского района ДНР в результате минометного огня со стороны ВСУ были повреждены три частных дома.
Обновлено в 05:56
Игры

В PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%

Сегодня, 26 июня 2019 года, в PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%.
Обновлено в 04:56
Авто

В России снизились продажи LCV с пробегом

За первые пять месяцев 2019 года в России было реализовано 161,5 тысяч единиц легкой коммерческой техники с пробегом, что на 0,3% меньше, чем в аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 07:41
Политика

РФ и Украина хотели строить Крымский мост, но он не понравился Ющенко

Россия и Украина намеревались вместе построить мост через Керченский пролив в бытность Крыма в составе Незалежной.
Обновлено в 07:23
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Политика

Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ

Российский парламентарий Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Футбол

Гинер: «Фернандес не продается. Он никуда не уходит и остается в ЦСКА»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается продавать правого защитника Марио Фернандеса в это трансферное окно.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Сыктывкаре горит Индустриальный колледж

По данным ведомства, в здании горит кровля, на месте тушением пожара занимаются огнеборцы.
Обновлено в 07:25
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Суд перевел фигуранта дела о загрязнении «Дружбы» под домашний арест

Самарский районный суд в среду изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест заместителю директора ООО "Магистраль" Сергею Баландину, который является фигурантом уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Ростов Арена» станет главным стадионом для ФК «Чайка»

«Появление «Чайки» на «Ростов Арене» станет дополнительной возможностью для донских болельщиков посетить главный стадион области и выразить свою поддержку нашему клубу», – подчеркивается на сайте ФК.
Обновлено в 05:54
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
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