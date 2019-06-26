Политика
Совфед одобрил приостановление ДРСМДГазета.Ru 04:05
Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости". Как отмечается, данный законопроект был внесен в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным. Закон передан на подпись Путину.
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Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями. Закон отвечает интересам обеспечения оборонной безопасности нашей страны.
— Виктор Бондарев, российский военачальникОбщественное телевидение России 06:32
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Приостановка ДРСМД отвечает интересам национальной безопасности, считает Клинцевич
Парламентская газета04:09
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
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Армия и оружие
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Общество
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Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Авто
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Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено в 07:33
Общество
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Обновлено в 06:47
Политика
У экс-советника Порошенко проходят обыски
У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
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Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Путин высказался о качестве российских дорог
Президент Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало.
Обновлено в 07:38
Теннис
Новак Джокович: На Уимблдоне странные правила посева
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал особенности посева на Уимблдоне, в результате которых третья ракетка мира Роджер Федерер будет посеян под вторым номером.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Политика
Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации
Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
В Горловке после обстрелов ВСУ загорелись два частных дома
Ранее сегодня сообщалось, что в селе Коминтерново Новоазовского района ДНР в результате минометного огня со стороны ВСУ были повреждены три частных дома.
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Игры
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Обновлено в 04:56
Авто
В России снизились продажи LCV с пробегом
За первые пять месяцев 2019 года в России было реализовано 161,5 тысяч единиц легкой коммерческой техники с пробегом, что на 0,3% меньше, чем в аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 07:41
Политика
РФ и Украина хотели строить Крымский мост, но он не понравился Ющенко
Россия и Украина намеревались вместе построить мост через Керченский пролив в бытность Крыма в составе Незалежной.
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Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Политика
Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ
Российский парламентарий Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Футбол
Гинер: «Фернандес не продается. Он никуда не уходит и остается в ЦСКА»
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается продавать правого защитника Марио Фернандеса в это трансферное окно.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Сыктывкаре горит Индустриальный колледж
По данным ведомства, в здании горит кровля, на месте тушением пожара занимаются огнеборцы.
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Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Суд перевел фигуранта дела о загрязнении «Дружбы» под домашний арест
Самарский районный суд в среду изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест заместителю директора ООО "Магистраль" Сергею Баландину, который является фигурантом уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Ростов Арена» станет главным стадионом для ФК «Чайка»
«Появление «Чайки» на «Ростов Арене» станет дополнительной возможностью для донских болельщиков посетить главный стадион области и выразить свою поддержку нашему клубу», – подчеркивается на сайте ФК.
Обновлено в 05:54
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01