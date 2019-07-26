Совет Федерации одобрил поправку, повышающую ставку НДС для пальмового масла до 20%, сообщает ТАСС. Изменение вносится во вторую часть Налогового кодекса РФ и отменяет применение льготной ставки в размере 10% в отношении операций по реализации пальмового масла.

Совфед одобрил повышение ставки НДС на пальмовое масло до 20%

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