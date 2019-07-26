Экономика

Совфед одобрил повышение ставки НДС на пальмовое масло до 20%Аргументы и Факты 06:15

Совет Федерации одобрил поправку, повышающую ставку НДС для пальмового масла до 20%, сообщает ТАСС. Изменение вносится во вторую часть Налогового кодекса РФ и отменяет применение льготной ставки в размере 10% в отношении операций по реализации пальмового масла.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На Кубани оценили эффект от понижения НДС на фрукты и ягоды

РИА Новости11:54

Сенаторы решили повысить налог на пальмовое масло и снизить на фрукты

Вести.Ru07:50

Совфед одобрил закон о повышении до 20% НДС на пальмовое масло

ТАСС05:05

Совфед одобрил повышение НДС на пальмовое масло

Rambler News Service05:34

Совфед согласился повысить НДС для пальмового масла

Росбалт05:28

Совфед одобрил повышение до 20% НДС на пальмовое масло

Московский Комсомолец05:22

Совфед одобрил повышение ставки НДС на пальмовое масло до 20%

Аргументы и Факты06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Политика

США призвали Турцию не разворачивать С-400

Обновлено в 01:54
Здоровье

В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек

32-летняя жительница Балашихи родила сразу четырех малышей. Детки появились на свет в областном перинатальном центре.
Обновлено в 12:10
Политика

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Авто

В РФ растут продажи дизельных авто с пробегом

Обновлено в 04:40
Политика

МИД предупредил британские СМИ в РФ о последствиях после штрафа RT

«Внимательно отслеживаем развитие ситуации и напоминаем, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона», — говорится в комментарии ведомства.
Обновлено в 09:55
Политика

Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии

Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Общество

Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет

Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.
Обновлено в 08:26
Футбол

ЦСКА и «Локомотив» устроили баттл между Фернандесом и Гилерме

Защитник ЦСКА Марио Фернандес и вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме приняли участие в баттле скороговорок в преддверии московского дерби.
Обновлено в 12:06
Политика

МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина

Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Тамбовский хоккеист умер после драки в баре

Обновлено в 04:22
Кино

Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon

Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено в 02:59
Спорт

Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге

Обновлено в 09:54
Автоспорт

Хорнер прокомментировал аварию Гасли на тренировке Гран-при Германии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал эпизод второй свободной практики Гран-при Германии с пилотом команды Пьером Гасли, в ходе которого француз разбил машину.
Обновлено в 11:54
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Обновлено в 10:44
Общество

Совфед одобрил законы о наказании за нарушение техосмотра машин

Совет Федерации одобрил пакет законов, усиливающих ответственность за нарушения прохождения технического осмотра (ТО) транспортного средства.
Обновлено 23 июля в 13:55
Политика

Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой

Обновлено в 05:48
Политика

Временного поверенного в делах Литвы вызвали в МИД Белоруссии

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы и выразил ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования "под надуманным предлогом", сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 12:03
Политика

Владимир Путин удивлен зарплатами врачей

Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок

Обновлено в 05:38
Политика

В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями

В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Лавров предостерег США от размещения оружия в космосе

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность размещения США оружия в космосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Авто

Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России

У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
Политика

Рогозин оценил информационную кампанию против него в $2 млн

Обновлено в 05:46
Футбол

Молодёжка «Тамбова» обыграла «Спартак»

Молодёжка "Спартака" играла в гостях против "Тамбова" в матче третьего тура.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Челябинске маршрутка с людьми попала в аварию, есть погибшие

От сильного удара автокран отбросило на автобусную остановку с людьми. Перед этим он протаранил еще две маршрутки.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В Петербурге суд отправил консула вымышленного королевства лечиться

Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение к врачу-психиатру мужчину, который продавал в Петербурге паспорта придуманного королевства, представляясь его консулом, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 08:58
Главное