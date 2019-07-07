Расходы вырастут на 256,5 млрд рублей и составят 18 293,7 млрд рублей. Таким образом, профицит федерального бюджета составит 1 881,2 млрд рублей, что на 50,9 млрд рублей ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2022 годов.

Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год

Интернет Эксперты выявили новый способ кражи данных пользователей мессенджеров FinSpy может собирать различные типы пользовательских данных: контакты, электронные письма, SMS-сообщения, записи из календарей, местоположение GPS, фотографии, сохранённые файлы, записи голосовых звонков и данные из мессенджеров.

Политика МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Происшествия В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в "Домодедово", совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за сердечного приступа у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Шоу-бизнес Хмельницкая объяснила дружбу с Маргаритой Симоньян После развода с Аленой Хмельницкой режиссер Тигран Кеосаян начал встречаться с журналисткой Маргаритой Симоньян.

Происшествия Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».

Шоу-бизнес Полностью голая Светлана Лобода сделала стойку на голове Голая Светлана Лобода сделала стойку на голове на пирсе около живописного водоема.

Общество «Макдоналдс» оправдался за бургеры с антибиотиками Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» заявила о высоком качестве собственных бургеров и раскритиковала результаты исследования Роскачества.

Происшествия Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».

Экономика Эксперты прогнозируют дефолт США в сентябре Эксперты считают, что США могут столкнуться с неизбежным дефолтом, который ждет их уже в сентябре 2019 года из-за более низких, чем ожидалось, налоговых преступлений.

Футбол Тарасов рассказал, что концовку прошлого сезона играл с травмой Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о том, что концовку прошлого сезона РПЛ доигрывал с травмой, сообщает Youtube-канал рэпера T-Killah.

Политика Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.

Общество Врачебную тайну для осужденных наркоманов хотят ограничить в России Органы уголовно-исполнительной системы РФ могут получить право на доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного судом лечения, а также медицинской или социальной реабилитации, передает агентство.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 25 Число погибших в результате наводнения в Иркутской области достигло 25. Восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Космос Djorgovski 2 исследователи считают умеренно бедным металлом шаровым скоплением Помимо определения фундаментальных параметров объекта, новое исследование классифицировало Djorgovski 2 как умеренно бедное металлом шаровое скопление.

Энергетика Госдума до 16 июля отложила законопроект о сдерживании цен на бензин Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Венедиктов передал президенту Украины письмо мамы Вышинского Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов приехал в столицу Украины, чтобы передать президенту страны Владимиру Зеленскому письмо от матери арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Транспорт Прервано движение на Бутовской линии московского метро Движение поездов по наземному участку Бутовской линии Московского метрополитена в среду днем временно прекратилось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Экономика Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Происшествия На Красной площади задержали митингующих крымских татар В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

Космос Virgin Orbit готовится к первому тесту, в рамках которого ракету LauncherOne сбросят с самолёта Boeing 747 Cosmic Girl Напомним, Virgin Orbit будет доставлять небольшие спутники на орбиту посредством ракет LauncherOne, которые будут стартовать не с земли, а с самолёта Boeing 747 Cosmic Girl.

Армия и оружие Базу ВМС Украины строят военные США — Минобороны Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский эксперт заявил, что по некоторым данным, США и Украина могут договориться о поставках американских истребителей F-16.

Армия и оружие Главком ВМФ России рассказал о планах строительства атомного авианосца Ранее во вторник руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что центр разработал новую концепцию неатомного многоцелевого авианосца для ВМФ РФ водоизмещением 40 тыс. т. Его стоимость составит 200 млрд рублей, время строительства — пять лет.

Гаджеты Стали известны цены на iPhone следующего поколения Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.