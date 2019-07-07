Экономика
Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 годРоссийская газета 04:34
Расходы вырастут на 256,5 млрд рублей и составят 18 293,7 млрд рублей. Таким образом, профицит федерального бюджета составит 1 881,2 млрд рублей, что на 50,9 млрд рублей ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2022 годов.
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