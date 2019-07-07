Экономика
Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 годРоссийская газета 04:34
Расходы вырастут на 256,5 млрд рублей и составят 18 293,7 млрд рублей. Таким образом, профицит федерального бюджета составит 1 881,2 млрд рублей, что на 50,9 млрд рублей ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2022 годов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Политика
Судьбу Татьяны Давыденко решит сессия Заксобрания Красноярского края
Завтра сессия ЗС решит судьбу руководителя Счетной палаты.
Обновлено в 04:33
Политика
Венедиктов заявил, что Зеленскому передали письмо от матери Вышинского
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому передали личное письмо от матери руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, содержащегося под стражей в Киеве.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Футбол
«Олимп» заключил спонсорское соглашение с Okko Sport
Букмекерская компания «Олимп» стала спонсором сервиса Okko Sport, которая будет транслировать матчи АПЛ в ближайшие три года.
Обновлено 08 июля в 06:47
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Происшествия
Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ
СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.
Обновлено в 03:39
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Наука
Ученые разработали новый способ похудения
Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 03:55
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Политика
Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено вчера в 08:36
Авто
Орешкин поедет из Москвы в Тольятти за рулем Lada Xray
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр написал в Instagram.
Обновлено вчера в 13:50
Гаджеты
В России стремительно растут продажи фаблетов
В мае 2019 г. в России штучная доля проданных смартфонов с диагональю больше 6 дюймов в салонах МТС достигла 50% и выросла за год в 5 раз, говорит представитель оператора.
Обновлено в 04:19
Политика
Посол Великобритании в США уходит в отставку
Посол Великобритании в США Ким Дэррок уходит в отставку, об этом сообщает Reuters со ссылкой на британский МИД.
Обновлено в 07:02
Происшествия
На Красной площади задержали митингующих крымских татар
В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
Политика
Спикер Рады призвал провести парад в Киеве в День независимости
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад и предложил вместо этого выплатить премии военнослужащим Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал военных провести парад в День независимости в Киеве, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:39
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Киевской области
Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Футбол
Тарасов заявил об угрозах судом от «Локомотива»
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что клуб угрожает ему судом.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Саакашвили в драке сломал руку пожилой женщине
Женщине потребовалась помощь медиков: врачи заявили, что пострадавшая получила перелом руки.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
Сутормин выбрал уникальный номер в «Зените»
Новый футболист «Зенита» Алексей Сутормин определился с игровым номером в команде. 25-летний полузащитник будет выступать под 91-м номером.
Обновлено в 06:00
Политика
МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Общество
В Магадане начали штрафовать за кормление голубей
Обновлено вчера в 04:10
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13