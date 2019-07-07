Экономика
Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2019 годRT на русском 04:29
Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
Шепелев разоблачил отравление Алибасова
Продюсер Бари Алибасов стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 12:39
Гаджеты
Вирус «Агент Смит» подменяет WhatsApp и другие приложения
"Червя" назвали Agent Smith: попадая на смартфон, он эксплуатирует известные уязвимости в операционке Google, подменяя уже установленные приложения на их вредоносные версии.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в Донбассе
По данным источника «Украинской правды», под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.
Обновлено в 13:27
Общество
Большая часть Еревана осталась без электричества
Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями.
Обновлено в 05:42
Политика
Медведчук назвал Януковича предателем
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что считает бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем и поэтому с ним не общается.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе
Обновлено в 13:05
Наука
Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле
До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Политика
Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнеры грузинского телеканала «Рустави-2» не стали увольнять его гендиректора Ника Гварамию, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 13:07
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено вчера в 04:04
Энергетика
Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо
Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
Обновлено в 07:44
Энергетика
Нефть дорожает из-за снижения запасов в США
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого.
Обновлено в 05:30
Экономика
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе
Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:40
Гаджеты
Защищенные чаты в WhatsApp и Telegram оказались под угрозой взлома
У шпионской программы FinSpy появились новые возможности, выяснили эксперты «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 12:07
Культура
Из жизни ушел народный художник Беларуси Виктор Громыко
Обновлено в 13:33
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Политика
Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении отменить традиционный ежегодный военный парад, который проходит в честь Дня независимости страны, 24 августа.
Обновлено вчера в 12:46
Хоккей
«Иногда перемены просто необходимы»: Воробьев сдал пост наставника хоккейной сборной России Алексею Кудашову
На посту главного тренера хоккейной сборной России 44-летнего Воробьева сменил 47-летний Алексей Кудашов, который в настоящее время входит в возглавляемый Воробьевым тренерский штаб петербургского клуба СКА.
Обновлено в 13:17
Политика
Британия отказала в визе российскому дипломату
В посольстве России в Лондоне назвали дикостью ситуацию с отказом в выдаче виз лицам, аккредитованным на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 12:35
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Общество
В РПЦ дали рекомендации по работе с молодёжными субкультурами
Определить, к какой субкультуре относится молодой человек, авторы рекомендации советуют по его внешнему виду, а также по интонации, музыкальным и политическим предпочтениям.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Политика
Изгнанный с совещания Годунок назвал Зеленского неадекватным
Ранее Зеленский выгнал с совещания в Борисполе Годунка из-за его криминального прошлого.
Обновлено в 11:17
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Политика
«Ростех» и «Ростелеком» подписали соглашение о развитии 5G в России
Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» подписали трехстороннее соглашение о намерении развивать новое поколение беспроводной сети 5G в России, сообщается в пресс-релизе «Ростеха».
Обновлено в 10:38
Наука
Козы опознают эмоции своих сородичей по голосам
Козы были выбраны исследователями, так как в предшествующих работах было обнаружено, что этим животным присущи высокий интеллект и сложная система социальных связей.
Обновлено в 02:30