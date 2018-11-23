Экономика

Совфед одобрил налоги для самозанятых
News.ru
вчера в 09:50

Профильный комитет Совета Федерации одобрил закон о пилотном введении режима налогообложения для самозанятых граждан.
News.ruвчера в 09:50

Подробнее о событии

Совет Федерации одобрил введение налога для самозанятых

Эхо Москвывчера в 08:31

Сенаторы одобрили введение налога для самозанятых граждан

Коммерсантъвчера в 07:47

Совет Федерации одобрил введение налога для самозанятых

РБКвчера в 07:03

Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых

РИА Новостивчера в 06:38

Совфед поддержал введение налога для самозанятых

Росбалтвчера в 06:23

Пакет законов о налоговом эксперименте для самозанятых граждан одобрен Советом Федерации

Агентство Москвавчера в 06:11

Совет Федерации одобрил введение налогов для самозанятых

ТАССвчера в 06:16
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Энергетика

На рынке нефти сформировался «смертельный крест»

На рынке нефтяных фьючерсов Соединенных Штатов сформировался "смертельный крест", об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:48
Экономика

Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен

Лишняя площадка Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что Mail.Ru Group в последнее время практически не поддерживала сервис сравнения цен, при том что трафик на площадке был "относительно неплохим".
Обновлено в 02:33
Экономика

Экономисты назвали главные риски для экономики России в 2019 году

2019 год — самый тяжелый Как отмечают авторы прогноза ВШЭ, основные риски для экономического роста придутся на 2019 год.
Обновлено в 03:01
Экономика

NHK: Карлос Гон должен был получить $70 млн после ухода из Nissan

Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон должен был получить около $70,8 млн после ухода из компании в качестве дополнительного выходного пособия.
Обновлено в 02:40
Экономика

Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине

Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.
Обновлено в 02:12
Экономика

Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках

«Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.
Обновлено в 02:46
Экономика

Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино

Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика

Китайские займы заставляют бедные страны обращаться к МВФ

МВФ больше года предупреждает о ростке долга бедных стран.
Обновлено в 02:51
Экономика

Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год

Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика

«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера

Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика

ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика

Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика

Товары со знаком органической продукции появятся в РФ в 2020 году

В 2020 году сертифицированные на выпуск органики компании смогут наносить этот знак на упаковку своей продукции, сообщил исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко на конференции "Эко био органик продукция в ритейле: путь к потребителю" в Москве.
Обновлено вчера в 12:37
Энергетика

На Украине запретили операторам накручивать цены на газ

Операторам газораспределительных сетей на Украине запретили накручивать цену на голубое топливо, заявила глава Национальной комиссии Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает 23 ноября «112 Украина».
Обновлено вчера в 14:02
Экономика

Вертолетную отрасль ждет дефицит кадров

Дефицит летчиков возникнет из-за роста поставок в Россию гражданских вертолетов, считает Мартиросов.
Обновлено вчера в 12:31
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