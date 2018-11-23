Экономика
Совфед одобрил налоги для самозанятых
Совфед одобрил налоги для самозанятыхNews.ruвчера в 09:50
Профильный комитет Совета Федерации одобрил закон о пилотном введении режима налогообложения для самозанятых граждан.
News.ruвчера в 09:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Пакет законов о налоговом эксперименте для самозанятых граждан одобрен Советом Федерации
Агентство Москвавчера в 06:11
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Энергетика
На рынке нефти сформировался «смертельный крест»
На рынке нефтяных фьючерсов Соединенных Штатов сформировался "смертельный крест", об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:48
Экономика
Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен
Лишняя площадка Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что Mail.Ru Group в последнее время практически не поддерживала сервис сравнения цен, при том что трафик на площадке был "относительно неплохим".
Обновлено в 02:33
Экономика
Экономисты назвали главные риски для экономики России в 2019 году
2019 год — самый тяжелый Как отмечают авторы прогноза ВШЭ, основные риски для экономического роста придутся на 2019 год.
Обновлено в 03:01
Экономика
NHK: Карлос Гон должен был получить $70 млн после ухода из Nissan
Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон должен был получить около $70,8 млн после ухода из компании в качестве дополнительного выходного пособия.
Обновлено в 02:40
Экономика
Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине
Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.
Обновлено в 02:12
Экономика
Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках
«Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.
Обновлено в 02:46
Экономика
Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино
Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Китайские займы заставляют бедные страны обращаться к МВФ
МВФ больше года предупреждает о ростке долга бедных стран.
Обновлено в 02:51
Экономика
Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год
Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера
Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Товары со знаком органической продукции появятся в РФ в 2020 году
В 2020 году сертифицированные на выпуск органики компании смогут наносить этот знак на упаковку своей продукции, сообщил исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко на конференции "Эко био органик продукция в ритейле: путь к потребителю" в Москве.
Обновлено вчера в 12:37
Энергетика
На Украине запретили операторам накручивать цены на газ
Операторам газораспределительных сетей на Украине запретили накручивать цену на голубое топливо, заявила глава Национальной комиссии Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает 23 ноября «112 Украина».
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Вертолетную отрасль ждет дефицит кадров
Дефицит летчиков возникнет из-за роста поставок в Россию гражданских вертолетов, считает Мартиросов.
Обновлено вчера в 12:31