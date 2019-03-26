Политика
Совфед одобрил наказание для лидеров ОПГПраво.ру 04:00
Действующую ст. 210 УК президент дополнит новой ч. 1.1 – она предусматривает ответственность за «участие в собрании организаторов, лидеров или иных представителей преступных сообществ или организованных групп». Наказание – от 12 до 20 лет колонии.
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Культура
Мединский объединил Александринский и Волковский театры
Мединский уточнил, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Бавария» может приобрести Хаверца
Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Баварии».
Обновлено в 09:02
Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Обновлено в 07:40
Гаджеты
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Экономика
Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%
Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 180 кораблей и судов до 2027 года
Обновлено в 05:12
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Общество
Власти Башкирии разберутся с увольнениями в роддоме Салавата
Утечку кадров из роддома, где акушеры аплодировали «высоким» зарплатам, проверит правительство Башкирии.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Австрия задержала подозреваемого в теракте на немецкой железной дороге
В Вене антитеррористическое подразделение Cobra задержало подозреваемого в попытке совершения теракта на железной дороге в Германии в октябре прошлого года, сообщает газета Kronen Zeitung.
Обновлено в 09:02
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Энергетика
Нефтяные компании продлят заморозку цен на бензин в России
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством о стабилизации рынка топлива – теперь оно действует до июля.
Обновлено в 03:28
Финансы
Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году
Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.
Обновлено в 06:20
Гаджеты
В США могут запретить продажу iPhone
Qualcomm в долгу не осталась и уже в июле 2017 г. пожаловалась на Apple за нарушение шести ее патентов и потребовала запретить продажи в США некоторых моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:58
Здоровье
В Воронеже число заболевших корью увеличилось до 12
Число заболевших корью в Воронеже выросло до 12 человек. Среди них — 11 детей и 1 взрослый. Все заболевшие не были привиты.
Обновлено в 06:54
Политика
Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:08
Авто
В BMW рассказали о новой 1-Series
В BMW рассказали, что разработка 1-Series велась на протяжении пяти лет.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Вслед за тропическим циклоном в Мозамбик пришла холера
Власти Мозамбика сегодня, 27 марта, сообщают о пяти подтверждённых случаях заболевания холерой в портовом городе Бейра, пострадавшем от тропического циклона «Идай».
Обновлено в 09:05
Политика
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск
Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06
Политика
Вакарчук призвал украинцев не голосовать «по приколу»
Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выборам президента и не голосовать "по приколу".
Обновлено в 09:02
Происшествия
На Ставрополье задержан боевик, готовивший теракт
Силовики задержали уроженца Дагестана, присягнувшего группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировавшего теракт.
Обновлено в 08:38
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Политика
Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву
Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Алина Кабаева впервые рассказала о семье
Самая знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева не любит рассказывать о своей личной жизни.
Обновлено в 01:51
Экономика
«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30
Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Обновлено в 06:15
Общество
Самая уродливая собака Великобритании умерла
В 2017 году пес занял третье место на конкурсе самых уродливых в мире собак.
Обновлено в 03:44
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Хоккей
«Салават Юлаев» готовится к финалу Восточной конференции
Финал конференции начнётся 29 и 31 марта в Балашихе. В Уфе игры состоятся 2 и 4 апреля.
Обновлено в 03:21