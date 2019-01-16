Политика
Совфед не увидел оснований для возвращения России в ПАСЕРИА Новости 02:44
Парламентарии не видят оснований для участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), говорится в принятом Совфедом заявлении.
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Политика
Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза
Британия и Евросоюз окончательно согласовали план Brexit в ноябре 2018 года, позже лидеры ЕС утвердили это соглашение.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Лавров заявил, что Россия продолжит работу по спасению ДРСМД
Москва готова и дальше работать для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.
Обновлено в 04:48
Политика
В Сербии задержали готовившего покушение на Путина боевика
Обновлено в 06:54
Политика
Украинскую журналистку Бойко депортировали из России
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе
В ЛНР заявили об угрозе взрыва на Мироновском водохранилище в Донбассе.
Обновлено в 03:13
Политика
Киев выразил протест в связи с продлением ареста украинским морякам
Министерство иностранных дел Украины назвало неправомерным решение Лефортовского суда Москвы продлить арест 24 украинским морякам, задержанным российскими пограничниками в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 04:54
Политика
Песков рассказал, как от слов Путина может стынуть кровь
Президент России Владимир Путин может высказаться о чем-то так, что "кровь стынет", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам".
Обновлено в 03:17
Политика
Лавров назвал тему переговоров Путина и Эрдогана
Переговоры между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом уже спланированы, центральной темой станет ситуация в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 04:44
Политика
ФСБ выдворила из России собиравшего данные в Крыму агента СБУ
Сотрудники управления ФСБ задержали в Воронежской области и выдворили из России завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) агента Леонида Каплуна.
Обновлено в 08:06
Политика
Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
В разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что при нынешнем состоянии авиационной промышленности Украины решение возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» выглядит фантастикой.
Обновлено в 00:53
Политика
Путин обратил внимание Силуанова и Набиуллиной на инфляцию
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание главы минфина Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на вопросы инфляции: по его словам, ничего неожиданного там не происходит, но есть вопросы, на которые стоит посмотреть.
Обновлено в 07:31
Политика
Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией
Глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация — это единственный способ борьбы с коррупцией в России.
Обновлено в 04:02
Политика
Удивляет шумиха вокруг судьбы Союзного государства — Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров признался, что удивлен шумихой, возникшей вокруг создания Союзного государства с Белоруссией.
Обновлено в 06:03
Политика
Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена на пять лет
Путин переназначил Кузнецову уполномоченным по правам ребенка в РФ в июне 2018 года.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
В США призвали к созданию беспилотных кораблей для сдерживания России
По словам вице-адмирала, наша страна вновь начала отправлять свои атомные подлодки в район между Гренландией и Великобританией, а также в Восточное Средиземноморье и Северную Атлантику.
Обновлено в 02:05