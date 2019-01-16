Совфед не увидел оснований для возвращения России в ПАСЕРИА Новости 02:44

Парламентарии не видят оснований для участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), говорится в принятом Совфедом заявлении.

Совфед не увидел оснований для возвращения России в ПАСЕ

Политика Политика Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза Британия и Евросоюз окончательно согласовали план Brexit в ноябре 2018 года, позже лидеры ЕС утвердили это соглашение.

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Политика Политика В Сербии задержали готовившего покушение на Путина боевика

Политика Политика Украинскую журналистку Бойко депортировали из России

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе В ЛНР заявили об угрозе взрыва на Мироновском водохранилище в Донбассе.

Политика Политика Киев выразил протест в связи с продлением ареста украинским морякам Министерство иностранных дел Украины назвало неправомерным решение Лефортовского суда Москвы продлить арест 24 украинским морякам, задержанным российскими пограничниками в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

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Политика Политика ФСБ выдворила из России собиравшего данные в Крыму агента СБУ Сотрудники управления ФСБ задержали в Воронежской области и выдворили из России завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) агента Леонида Каплуна.

Политика Политика Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» В разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что при нынешнем состоянии авиационной промышленности Украины решение возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» выглядит фантастикой.

Политика Политика Путин обратил внимание Силуанова и Набиуллиной на инфляцию Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание главы минфина Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на вопросы инфляции: по его словам, ничего неожиданного там не происходит, но есть вопросы, на которые стоит посмотреть.

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Политика Политика Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена на пять лет Путин переназначил Кузнецову уполномоченным по правам ребенка в РФ в июне 2018 года.