Парламентарии не видят оснований для участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), говорится в принятом Совфедом заявлении.

Совфед не увидел оснований для возвращения России в ПАСЕ

Политика Политика Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза При голосовании в палате общин британского парламента победу одержали противники плана выхода из Евросоюза, который премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем, сторонникам Мэй не удалось набрать необходимого количества голосов для одобрения сделки.

Политика Политика Лавров отметил готовность России работать над спасением ДРСМД Москва по-прежнему готова к работе над спасением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.

Политика Политика В Сербии задержали боевика, готовившего покушение на Путина Местные спецслужбы и эксперты называют предполагаемой датой теракта 17 января — день визита в Белград президента России Владимира Путина, сообщает 16 января «Российская газета».

Политика Политика Суд продлил арест восьми украинским морякам Ранее суд продлил до 24 апреля срок ареста еще четверых украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе, - Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цыбизова.

Политика Политика Песков рассказал, как от слов Путина может стынуть кровь Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «АиФ» заявил, что президент России Владимир Путин может выразить своё негативное отношение к чему-то «так, что кровь стынет».

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе Известно, что военнослужащие ВСУ заминировали шлюзы и могут взорвать их в любой момент, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Политика Политика Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» Авиапроизводитель «Антонов» в 2019 году намерен возобновить производство тяжелого транспортника Ан-124 «Руслан», рассказал в эфире телеканала «Прямой» первый замглавы «Укроборонпрома» Сергей Омельченко.

Политика Политика Лавров прокомментировал возможность обмена Вышинского Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что идея об обмене главы РИА Новости Украины Кирилла Вышинского на кого-либо будет способствовать возвращению украинских властей к соблюдению своих обязательств.

Политика Политика Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом на пять лет

Политика Политика Лавров: Требования Японии о возврате Курил противоречат Уставу ООН Требования Японии передать южные Курильские острова, являющиеся территорией России, не соответсвуют обязательствам страны по Уставу Организации Объединенных Наций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года.

Политика Политика Лавров назвал тему переговоров Путина и Эрдогана Переговоры между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом уже спланированы, центральной темой станет ситуация в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Политика Путин назвал политическим проектом создание «новой церкви» на Украине Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что новая церковная структура является исключительно политическим проектом, главная цель которого разделить два народа, посеять религиозную рознь.

Политика Политика США вновь угрожают компаниям ФРГ за участие в «Северном потоке – 2» Американский посол в Германии Ричард Гренелл объяснил, почему направлял письма немецким компаниям с угрозами ввести санкции, если они продолжат поддерживать реализацию "Северного потока — 2". По его словам, в них он лишь озвучил позицию США по вопросу газопровода.

Политика Политика В раде обвинили США и ЕС в выжимании ресурсов из Украины