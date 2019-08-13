Экономика
Совфед: Не стоит спешить с переходом на четырехдневную рабочую неделюPlanet Today вчера в 08:21
В Совете Федерации заявили, что спешить с переходом на четырехдневную рабочую неделю не стоит — при всех плюсах соответствующей реформы, в России она вызовет лишь снижение заработных плат.
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Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
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Кино
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Религия
В России 14 августа отмечают Медовый спас
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Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
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Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
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Общество
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Футбол
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Происшествия
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Жители поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском рассказали о едком оранжевом дыме, появившимся из трубы здания филиала предприятия «Уралэлектромедь» (входит в УГМК), пишет Ура.ру.
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Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
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Авто
Новый SsangYong Actyon обзавелся мощным турбомотором и стал доступнее
Компания SsangYong выпустила более доступную версию кроссовера Actyon следующей генерации.
Обновлено в 01:17
Происшествия
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Обновлено в 01:54
Политика
Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В ДТП в Рио-де-Жанейро пострадали более 50 человек
Обновлено в 02:42
Общество
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В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
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Игры
В сети появились первые кадры новой Need for Speed
Поклонники Need for Speed нашли первые скриншоты новой игры серии с подзаголовком Heat.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
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Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В центре Петербурга пьяный водитель сделал кульбит, уходя от погони
В центре Петербурга ранним утром 14 августа водитель с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Hyundai Solaris не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться от полиции.
Обновлено в 01:02
Технологии
Минкомсвязи изменило концепцию развития 5G
Министерство коммуникаций и связи России доработало проект концепции развития 5G в стране.
Обновлено вчера в 19:52
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
Спад экономики начался до санкций Западные финансовые санкции определенно повлияли на экономику России, но не были единственной движущей силой кризиса, отмечают авторы статьи.
Обновлено в 02:01
Происшествия
СК проверит предотвращенное крушение теплохода на Оби
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Политика
В Черногории рассказали о потере €2 млрд из-за антироссийских санкций
Черногорская экономика потеряла приблизительно €2 млрд из-за антироссийских санкций, к которым балканская страна присоединилась в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
В Екатеринбурге фонтан кипятка повредил три машины и разбил окна
В Екатеринбурге на улице Бабушкина из-под земли вырвался фонтан кипятка, который повредил несколько машин и разбил окна в жилом доме.
Обновлено в 02:02
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволили «за предательство интересов милиции»
Уволили его с формулировкой «за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности».
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вина
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Эдуард Успенский не был добрым дедушкой-сказочником
Из-за ссоры Успенский и Татьяна не общались последние 10 лет его жизни.
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