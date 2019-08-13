Экономика

Совфед: Не стоит спешить с переходом на четырехдневную рабочую неделюPlanet Today вчера в 08:21

В Совете Федерации заявили, что спешить с переходом на четырехдневную рабочую неделю не стоит — при всех плюсах соответствующей реформы, в России она вызовет лишь снижение заработных плат.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. основатель Партии пенсионеров России.
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