Общество

«Советское шампанское» признали худшим
BFM.ru
01:10

В «конкурсе» приняли участие несколько известных марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon, сообщается на сайте организации. Самым лучшим признали Moёt & Chandon.
BFM.ru01:10

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«Росконтроль» внес «Советское шампанское» в черный список

НТВ01:57

«Росконтроль» проверил российские игристые вина и шампанское

Кубань 2401:31

«Советское шампанское» занесли в черный список Росконтроля

URA.Ru01:20

Росконтроль назвал худшее шампанское

Московский Комсомолец01:07

Эксперты «Росконтроля» назвали худшее и лучшее шампанское

Народные новости00:53

Названо худшее шампанское

Lenta.ru00:08

«Росконтроль» проверил российские игристые вина и шампанское

Известия00:00
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Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Обновлено в 00:55
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года

Обновлено вчера в 20:58
Общество

Москвичи увидят в январе звездный дождь и лунное затмение

Обновлено в 00:42
Общество

Путин одобрил закон об ответственном обращении с животными

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, следует из соответствующего документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Скончался старейший в США ветеран Второй мировой войны

Обновлено в 01:37
Общество

Штраф за неоплату парковки в Москве вырастет с 9 января

C 9 января 2019 года штраф за неоплату парковки вырастет до 5 тыс. руб. Соответствующий закон (. pdf) в среду, 26 декабря, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 01:48
Путешествия

Турция вводит налог на безопасность для иностранных туристов

Власти Турции приняли решение о введении специального сбора на обеспечение безопасности для прибывающих в страну иностранных туристов, передаёт 27 декабря Anadolu Ajansı.
Обновлено вчера в 11:34
Общество

В Москве начнут применять беспилотники против дронов и коптеров

Обновлено вчера в 17:20
Общество

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено вчера в 09:53
Транспорт

Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима

Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено вчера в 10:06
Общество

Циклон оставил без света жителей Сахалина

Циклон, обрушившийся на Сахалинскую область в ночь с 27 на 28 декабря, повредил 17 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. Без света остались жители сел Восточное Макаровского района, Елочки Южно-Сахалинска и Усково Тымовского района.
Обновлено вчера в 21:36
Общество

В России предложили запретить скидки на алкоголь

«Запрет скидок на алкогольную продукцию исключит излишний спрос на алкоголь и обеспечит возможность свободы потребителя в выборе товара», — говорилось в тексте законопроекта.
Обновлено вчера в 21:45
Общество

Новогодние гуляния в Москве покажут онлайн

Обновлено в 01:07
Общество

Сбербанк рассказал о тратах россиян в последние минуты года

31 декабря 2017 года средний чек россиян за весь день составлял 700–750 рублей, однако за последние пять минут до боя кремлевских курантов эта сумма почти удвоилась и достигла 1350–1400 рублей.
Обновлено вчера в 11:36
Общество

В якутской колонии, где заключенные зашили себе рты, найдены нарушения

Прокурор Республики Саха (Якутия) Николай Пилипчук провел проверку в якутской исправительной колонии №1, где заключенные зашили себе рты.
Обновлено в 01:02
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