Общество
«Советское шампанское» признали худшим
«Советское шампанское» признали худшимBFM.ru01:10
В «конкурсе» приняли участие несколько известных марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon, сообщается на сайте организации. Самым лучшим признали Moёt & Chandon.
BFM.ru01:10
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