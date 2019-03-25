Спорт
Советский разведчик объяснил проигрыш Спасского ФишеруРИА Новости 20:17
Советский гроссмейстер Борис Спасский в 1972 году проиграл американцу Бобби Фишеру матч на первенство мира по шахматам в том числе и потому, что был лишен необходимой психологической поддержки в условиях давления со стороны команды из США, считает ветеран Службы внешней разведки РФ Георгий Санников.
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Советский разведчик назвал причины проигрыша Спасского американцу Фишеру в 1972 году
Народные новости22:57
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