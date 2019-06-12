Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневикLenta.ru 08:56

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
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с чего всё началось
На YouTube появилась видеозапись
, на которой йеменские повстанцы при помощи советского пулемёта ДШКМ с калибром 12,7 мм уничтожают современный бронированный американский автомобиль.
Discover2414:45

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