Советский пулемет уничтожил современный американский броневикLenta.ru 08:56

с чего всё началось

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.

Общество В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Происшествия На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером На Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщил сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Экономика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Футбол Черчесов уверен, что Дзюба сможет заиграть в АПЛ Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о роли капитана команды Артёма Дзюбы в победе над Кипром (1:0), а также порассуждал о способности 30-летнего нападающего заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Шоу-бизнес Бари Алибасов пришел в сознание Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.

Происшествия Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Общество Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса» Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.

Общество В Благовещенске последние месяцы дорабатывает крупное предприятие «Амурагроцентр» В Приамурье вскоре законсервируют «Амурагроцентр» – одно из крупнейших предприятий по переработке зерновых и бобовых культур в ДФО.

Космос У берегов Мексики обнаружен синий «хрусталевидный» НЛО Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на картах Google у берегов Мексики «хрусталевидный» НЛО синего цвета.

Политика Восточные немцы рассказали об отношении к России Немецкий таблоид Bild провел опрос среди жителей восточной Германии с целью понять, действительно ли многие немцы позитивно относятся к России.

Общество Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.

Происшествия Оставленных в подмосковном хостеле детей передали во временную семью Двух годовалых детей, оставленных в хостеле в Котельниках матерью-кукушкой, выписали из больницы и передали во временную семью.

Происшествия Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной Готова была порвать за него: что известно о романе убитой общественницы и главы Раменского района >> По некоторым данным, во время обысков в доме Исаенковой была обнаружена фотография супруги Кулакова, истыканная иголками, рядом с ней - самодельная кукла Вуду.

Шоу-бизнес Ургант открестился от ребенка возлюбленной Кто является отцом будущего ребенка, женщина уточнять не стала.