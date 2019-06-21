Советники Трампа убеждали президента нанести удары по ИрануDiscover24 03:04

с чего всё началось

В издании The Wall Street Journal заявили, что советники по нацбезопасности пытались убедить Дональда Трампа, лидера США, нанести по Ирану точечные удары. Согласно словам журналистов, Трамп не стал проводить военную операцию, огорчив тем самым многих советников.

Армия и оружие Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.

Общество В Центральной России похолодает на 20 градусов В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.

Недвижимость Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.

Происшествия Сотни пилотов подали иск против Boeing Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».

Политика Кто стоит за протестами в Тбилиси и какая страна следующая? Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.

Футбол Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ» Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Политика Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .

Здоровье Роспотребнадзор запретил купаться на реке Белая Результаты последних исследований в Усольском районе, река Белая ( турбаза "Песчанная") показали, что данный участок водного объекта не соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Политика ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).

Политика Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.

Финансы Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.

Единоборства Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".

Экономика Россия начинает предпринимать важные шаги для отказа от доллара Попытки постепенно уйти от доллара предпринимает не только Россия, но и, например, Китай.

Наука Древние люди умели готовить картофель 100 тыс. лет назад Обугленные кусочки клубней попадались часто, поэтому специалисты сделали вывод, что картофель оказался в огне не случайно, сообщает Naked-science.ru.

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Шоу-бизнес Дочь Ларисы Долиной не может смириться со смертью Юлии Началовой Дочь Ларисы Долиной не может смириться со смертью своей близкой подруги Юлии Началовой и критикует людей, пытающихся нажиться на имени певицы.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.

Политика Мэрия Тбилиси украла аппаратуру для антироссийского митинга Один из организаторов протестных акций в Тбилиси Георгий Нониашвили рассказал, что мэрия грузинской столицы похитила выставленную перед зданием парламента сцену и аппаратуру.

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Финансы Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Происшествия В Свердловской области в результате драки погиб мужчина В Нижних Сергах возле бара между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них умер, сообщает портал Е1.

Политика Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».

Общество Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.

Общество В Хэйхэ торжественно откроется Китайско-российская ярмарка культуры и искусства Торжественная церемония открытия 10-й Китайско-российской ярмарки культуры и искусства состоится на городском стадионе Хэйхэ в 16:00 по пекинскому времени.