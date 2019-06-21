Армия и оружие
Советники Трампа убеждали президента нанести удары по ИрануDiscover24 03:04
В издании The Wall Street Journal заявили, что советники по нацбезопасности пытались убедить Дональда Трампа, лидера США, нанести по Ирану точечные удары. Согласно словам журналистов, Трамп не стал проводить военную операцию, огорчив тем самым многих советников.
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с чего всё началось
Я не хочу убивать 150 иранцев или кого бы то ни было ещё, если в этом нет крайней необходимости, — приводит слова Трампа газета The Wall Street Journal.News.ru03:27
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