Советники Трампа убеждали президента нанести удары по ИрануDiscover24 03:04

с чего всё началось

В издании The Wall Street Journal заявили, что советники по нацбезопасности пытались убедить Дональда Трампа, лидера США, нанести по Ирану точечные удары. Согласно словам журналистов, Трамп не стал проводить военную операцию, огорчив тем самым многих советников.

Политика США вложат в «сделку века» $50 млрд Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд.

Политика Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение российских властей приостановить прямое авиасообщение между двумя странами.

Политика Путин заявил, что успех зависит от доверия граждан к власти В июне рейтинг доверия Путину упал при расчете и по старой, и по новой методике.

Общество Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах» В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.

Единоборства Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.

Шоу-бизнес Любовь Успенская обиделась на упреки в соцсетях Любовь Успенская в последнее время регулярно получает от подписчиков упреки в злоупотреблении фотошопом.

Футбол Игнашевич: по карьере футболиста не соскучился, я уже наигрался Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что уже полностью адаптировался к тренерской работе и не скучает по карьере футболиста.

Армия и оружие Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.

Происшествия Сотни пилотов подали иск против Boeing Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».

Футбол Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе» Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera.

Происшествия В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.

Музыка Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.

Транспорт Определены самые популярные летом автобусные маршруты В тройку самых популярных зарубежных маршрутов вошли рейсы Москва — Киев (1 573 рубля), Москва — Минск (1 442 рубля) и Петербург — Таллин (1 348 рублей).

Общество В России начались акции против фабрикации уголовных дел На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.

Политика Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».

Политика Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.

Политика Порошенко отреагировал на заведенные в отношении него уголовные дела Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко знает о возбужденных уголовных делах.

Гаджеты Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.