Армия и оружие

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по ИрануГазета.Ru 00:51

Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
В субботу, 22 июня, Трамп высказался в пользу нового способа воздействия на Иран, пишет The Wall Street Journal
: в понедельник будет официально объявлено о новых американских санкциях против Тегерана.
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