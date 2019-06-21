Армия и оружие
WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по ИрануГазета.Ru 00:51
Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
В субботу, 22 июня, Трамп высказался в пользу нового способа воздействия на Иран, пишет The Wall Street Journal: в понедельник будет официально объявлено о новых американских санкциях против Тегерана.Вести.Ru05:13
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Спорт
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Восстанавливающийся после отравления жидкостью для очистки труб «Крот» Бари Алибасов стал героем шоу Малахова «Привет, Андрей!» – в студию музыкального продюсера вывезли в инвалидном кресле.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
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На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Гаджеты
Смартфоны Huawei перестали доставлять в США
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Футбол
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Общество
На месте Троицкого рынка построят многоэтажку
По адресу наб. реки Фонтанки, 130А, на месте «демонтируемых неисторических зданий» компания «Никсем» построит 7-этажный жилой дом высотой 24 м, сообщает АБН.
Обновлено в 05:16
Политика
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Обновлено вчера в 20:25
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Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день
Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Кино
Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька
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Обновлено в 01:37
Происшествия
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Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено 21 июня в 15:25