WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по ИрануГазета.Ru 00:51

с чего всё началось

Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

Общество Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.

Кино «Акулу-убийцу» из фильма «Челюсти» отреставрировали Музей движущихся изображений отреставрировал единственную сохранившуюся модель "акулы-убийцы" из культового фильма Стивена Спилберга.

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Происшествия Из-за аварии Советский район Воронежа остался без воды Авария на магистральном водоводе стала причиной того, что тысячи жителей Советского района Воронежа в период аномальной жары остались без питьевой воды.

Армия и оружие Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.

Политика Президент Грузии вступилась за туристов из России Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России.

Армия и оружие Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.

Армия и оружие National Interest предупредил о риске ядерной войны Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.

Шоу-бизнес Екатерина Климова впервые прокомментировала развод Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи на протяжении последних лет появлялись с завидной регулярностью.

Политика Путин заявил о готовности России к диалогу с США Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии в четверг, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.

Шоу-бизнес Алибасов выпал из инвалидного кресла на ток-шоу Малахова Восстанавливающийся после отравления жидкостью для очистки труб «Крот» Бари Алибасов стал героем шоу Малахова «Привет, Андрей!» – в студию музыкального продюсера вывезли в инвалидном кресле.

Политика В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24» На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.

Гаджеты Смартфоны Huawei перестали доставлять в США Издание PC Magazine рассказало о том, что курьерская и логистическая компания FedEx отказалась доставить китайский смартфон Huawei P30 из Великобритании в США.

Космос Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».

Футбол Антироссийский демарш грузинских футболистов Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.

Единоборства В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".

Общество На месте Троицкого рынка построят многоэтажку По адресу наб. реки Фонтанки, 130А, на месте «демонтируемых неисторических зданий» компания «Никсем» построит 7-этажный жилой дом высотой 24 м, сообщает АБН.

Политика Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.

Кино Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька Российскому зрителю артист запомнился в первую очередь как исполнитель роли лейтенанта Коломбо.

Общество Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах» В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.

Политика В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.

Политика Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.

Финансы Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35% За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.

Происшествия Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.