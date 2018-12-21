Происшествия

Советник дагестанского премьера найден мертвым
Lenta.ru
07:19

В Дагестане найден мертвым советник премьер-министра республики Андрей Афонин, его тело обнаружено в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 21 декабря. Причины смерти устанавливаются.
Lenta.ru07:19

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Советника главы правительства Дагестана обнаружили мертвым

РБК07:46

Советник дагестанского премьера найден мертвым

Lenta.ru07:19

СК проводит проверку по факту смерти советника премьер-министра Дагестана

РИА Дербент09:06

Советника дагестанского премьера нашли мёртвым в гостиничном номере в Махачкале

Говорит Москва06:09

В Дагестане умер советник Артема Здунова

Замана05:50

Скончался советник председателя правительства Дагестана Андрей Афонин

Молодежь Дагестана05:38

Советник Артёма Здунова найден мертвым в гостиничном номере

Черновик04:11
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Происшествия

МВД просит заочно арестовать Уильяма Браудера

Тверской районный суд 21 декабря рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

Наказание по обеим статьям одинаковое – до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Конго разбился Ан-26 с российским экипажем

Обновлено в 08:21
Происшествия

При стрельбе в центре Вены погиб один человек

В результате стрельбы в ресторане в центре Вены погиб один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:34
Происшествия

Пассажиры избили полицейского в московском метро

Обновлено в 04:29
Происшествия

Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении

Обновлено в 05:10
Происшествия

Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам

Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК).
Обновлено в 06:15
Происшествия

Винника госпитализировали в тюремную больницу

Россиянин Александр Винник срочно госпитализирован в тюремную больницу в Греции, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Звезду «Уральских пельменей» обокрали в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные обокрали бывшего участника шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Москве задержали девушку за торговлю девственностью подростка

В Москве задержали молодую жительницу Петербурга за попытку продать девственность 15-летней девушки-подростка.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в Барселоне

В Барселоне сотни сторонников независимости Каталонии вышли на демонстрацию против заседания совета министров Испании, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 04:45
Происшествия

МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Аэропорт Гатвик возобновил работу

Аэропорт Гатвик возобновил работу - там приземлился в пятницу первый пассажирский самолет, сообщает лондонская радиостанция LBC.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Москве госпитализировали фигурантку дела «Нового величия»

Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова, обвиняемая в участии в экстремистской организации и находящаяся под домашним арестом, была госпитализирована, сообщил РИА Новости её адвокат Николай Фомин.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Сочи при загадочных обстоятельствах исчез мужчина

В полицию Сочи 18 декабря обратились местные жители, которые сообщили, что пропал их родственник 45-летний Вадим Санников.
Обновлено в 08:49
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