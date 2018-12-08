Попросите вашего шефа, чтобы он на эфиры, раз уж поднимает вопросы языка, выставлял спикера, который говорит по-украински.

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков подвергся жесткой критике со стороны депутата Верховной рады Игоря Мосийчука за то, что говорил на русском языке в эфире передачи "Народ против" на канале Zik.

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны ответило на заявления Госдепа по химатаке в Алеппо В последних числах ноября Минобороны России сообщило о том, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) планируют применить боеприпасы с отравляющими веществами против курдских сирийских демократических сил.

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