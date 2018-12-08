Политика

Советника Порошенко раскритиковали за русский язык
Газета.Ru
07:44

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков подвергся жесткой критике со стороны депутата Верховной рады Игоря Мосийчука за то, что говорил на русском языке в эфире передачи "Народ против" на канале Zik.
Газета.Ru07:44
Игорь Мосийчук
Попросите вашего шефа, чтобы он на эфиры, раз уж поднимает вопросы языка, выставлял спикера, который говорит по-украински.
— Игорь Мосийчук, украинский депутатГазета.Ru 07:01

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Советника президента Украины раскритиковали из‐за русского языка

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