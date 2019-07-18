Политика

Советника-посланника посольства США вызвали в МИД РоссииRT на русском 11:30

МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США. В связи с этим в Министерство иностранных дел России был вызван советник-посланник посольства США Тим Ричардсон.
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Мария Захарова
Либо учителя являются сотрудниками посольства, и тогда школа должна действовать на территории диппредставительства, либо учителя не обладают дипломатическим статусом, и тогда школу нужно зарегистрировать в соответствии с российсим законодательством.
— Мария Захарова, российский дипломатРоссийская газета 12:50
с чего всё началось
«США направляют в Москву преподавателей Англо-американской школы в качестве административно-технических сотрудников своего посольства и одновременно не дают разрешения на въезд таких же работников наших загранучреждений», — отметили
 в российском внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском11:30

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