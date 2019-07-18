Политика
Советника-посланника посольства США вызвали в МИД РоссииRT на русском 11:30
МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США. В связи с этим в Министерство иностранных дел России был вызван советник-посланник посольства США Тим Ричардсон.
Читать в источнике
Оценить41
Либо учителя являются сотрудниками посольства, и тогда школа должна действовать на территории диппредставительства, либо учителя не обладают дипломатическим статусом, и тогда школу нужно зарегистрировать в соответствии с российсим законодательством.
— Мария Захарова, российский дипломатРоссийская газета 12:50
с чего всё началось
«США направляют в Москву преподавателей Англо-американской школы в качестве административно-технических сотрудников своего посольства и одновременно не дают разрешения на въезд таких же работников наших загранучреждений», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.RT на русском11:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Обновлено в 15:32
Политика
В Тбилиси проходит акция против смены владельцев «Рустави 2»
Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама".
Обновлено в 08:10
Экономика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Политика
Трамп пока не рассматривает санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:16
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
Morgan Stanley отчитался не так плохо, как ожидали аналитики
Выручка же банка оказалась примерно на $250 млн выше прогнозов, достигнув $10,24 млрд.
Обновлено в 14:42
Политика
МИД Украины отреагировал на решение РФ по Донбассу
Министерство иностранных дел Украины заявило о принятии мер национальной безопасности из-за вступления в силу указа об упрощении выдачи российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 05:46
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено в 11:33
Футбол
Тьяго Мотта: «„ПСЖ“ будет сложно найти достойную замену Неймару»
Бывший футболист «Барселоны» и «ПСЖ» Тьяго Мотта поделился мнением о ситуации с бразильским форвардом Неймаром.
Обновлено в 14:52
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Политика
Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Политика
Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия
Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45
Кино
Российский мультик получил награду на фестивале в Польше
Режиссёром короткометражки выступила Наталья Мирзоян. Мультик получил название "Пять минут до моря".
Обновлено в 13:00
Музыка
Названа самая популярная песня XXI века в Великобритании
Обновлено вчера в 08:06
Недвижимость
В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки
В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Политика
Солонин сообщил об очередных несоответствиях в деле MH17
Историк и военный эксперт Марк Солонин сообщил о том, что им были найдены очередные несоответствия в деле о крушении малайзийского «Боинга».
Обновлено в 08:00
Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет
Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Политика
Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией
Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына
Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Игорь Крутой трогательно поздравил дочь с днем рождения
Звездный отец посвятил дорогой имениннице трогательное поздравление в личном блоге и опубликовал милые снимки с любимой девочкой.
Обновлено в 05:06
Экономика
«Яндекс.Такси» подал документы в ФАС для покупки активов «Везет»
Сервис «Яндекс.Такси» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении программного обеспечения (ПО) и колл-центров группы компаний (ГК) «Везет», которая управляет одноименным сервисом заказа такси, а также такими приложениями, как «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi.
Обновлено в 13:06
Авто
Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья
Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено в 10:38
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира
Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко заняли первое место в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Обворожительная Ксения Бородина искупалась в овациях
Ксения Бородина опубликовала новое фото на своей личной странице в Instagram.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Обновлено в 12:26