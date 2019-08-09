Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИДРИА Новости 05:06
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
«Подчеркнули, что расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нём и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — указали в МИД России.RT на русском05:01
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Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала фото 62-летней мамы в купальнике
На личной страничке в Instagram украинская исполнительница опубликовала свежее фото, показав, как ее мама выглядит в купальнике.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Технологии
В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет
Гроздья «багов» Эксперты по информбезопасности и корпорация Boeing спорят о возможности проникновения в компоненты бортовой сети самолетов Boeing 787 Dreamliner: специалисты по ИБ считают, что есть как минимум теоретическая вероятность вторжения хакеров в критические системы, связанные с безопасностью полетов.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой возлюбленной
Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей в ночном клубе Вчера же Мурат поделился в соцсетях серией фото с отдыха на Майорке.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Политика
ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина
Центризбирком России на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации.
Обновлено в 10:16
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Экономика
Дешевые лекарства «вымываются» из ассортимента аптек
В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group, на который ссылается «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:59
Футбол
«Краснодар» заинтересовался воспитанником «Барселоны»
В борьбе за футболиста, являющегося воспитанником "Барселоны", "быки" являются фаворитами.
Обновлено в 10:16
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги
Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 03:39
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество
В Британии живет щенок с шестью лапами
В графстве Эссек в Великобритании 33-летняя женщина купила у заводчиков необычного пса. У собачки шесть лап, пишет Daily Mail.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Сын Алена Делона рассказал о его состоянии после инсульта
Обновлено в 08:27
Авто
В США вокруг General Motors разгорелся топливный скандал
General Motors оказался в центре топливного скандала.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Политика
Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной
В авиакомпании S7 объяснили, почему самолет, следовавший из Бари в Москву, пролетел в воздушном пространстве Украины.
Обновлено в 09:54
Космос
Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли
Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину
Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Лукашенко попросил спецслужбы цивилизованно прослушивать граждан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения объекта правительственной связи КГБ республики обратился к спецслужбам с требованием вести прослушку граждан "цивилизованно", передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:43
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Здоровье
Число больных раком детей в России достигло 10-летнего максимума
В 2018 году на диспансерном наблюдении в России находились более 26,9 тысяч детей со злокачественными онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
В сети появились фотографии Александра Цекало и Дарины Эрвин с пляжа
Престарелый Александр Цекало, как может балует свою молодую женушку и сейчас они отдыхают на пляжах Малибу.
Обновлено в 07:54
Политика
Захарова рассказала о готовности Южной Осетии к переговорам с Грузией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Южная Осетия готова приступить к прямому диалогу с Грузией по любым вопросам и РФ не препятствует этим контактам.
Обновлено в 08:38