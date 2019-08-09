с чего всё началось

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Политика Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Шоу-бизнес Светлана Лобода опубликовала фото 62-летней мамы в купальнике На личной страничке в Instagram украинская исполнительница опубликовала свежее фото, показав, как ее мама выглядит в купальнике.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Технологии В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет Гроздья «багов» Эксперты по информбезопасности и корпорация Boeing спорят о возможности проникновения в компоненты бортовой сети самолетов Boeing 787 Dreamliner: специалисты по ИБ считают, что есть как минимум теоретическая вероятность вторжения хакеров в критические системы, связанные с безопасностью полетов.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой возлюбленной Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей в ночном клубе Вчера же Мурат поделился в соцсетях серией фото с отдыха на Майорке.

Политика Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.

Политика ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина Центризбирком России на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации.

Политика На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.

Экономика Дешевые лекарства «вымываются» из ассортимента аптек В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group, на который ссылается «Коммерсантъ».

Футбол «Краснодар» заинтересовался воспитанником «Барселоны» В борьбе за футболиста, являющегося воспитанником "Барселоны", "быки" являются фаворитами.

Общество Кейт Миддлтон впервые оголила ноги Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Общество В Британии живет щенок с шестью лапами В графстве Эссек в Великобритании 33-летняя женщина купила у заводчиков необычного пса. У собачки шесть лап, пишет Daily Mail.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Политика Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной В авиакомпании S7 объяснили, почему самолет, следовавший из Бари в Москву, пролетел в воздушном пространстве Украины.

Космос Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.

Происшествия Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.

Политика Лукашенко попросил спецслужбы цивилизованно прослушивать граждан Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения объекта правительственной связи КГБ республики обратился к спецслужбам с требованием вести прослушку граждан "цивилизованно", передает РИА "Новости".

Происшествия СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.

Здоровье Число больных раком детей в России достигло 10-летнего максимума В 2018 году на диспансерном наблюдении в России находились более 26,9 тысяч детей со злокачественными онкологическими заболеваниями.

Шоу-бизнес В сети появились фотографии Александра Цекало и Дарины Эрвин с пляжа Престарелый Александр Цекало, как может балует свою молодую женушку и сейчас они отдыхают на пляжах Малибу.