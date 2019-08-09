Политика

Советника-посланника американского посольства вызвали в МИДРИА Новости 05:06

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
«Подчеркнули, что расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нём и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — указали
 в МИД России.
RT на русском05:01

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МИД России сделал представление американскому дипломату из-за публикации о митинге 3 августа

Дождь05:54

В МИД РФ вызвали советника-посланника Посольства США

Life.ru04:51

Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД

РИА Новости05:06

МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве

RT на русском05:01

РФ сочла публикацию на сайте посольства США призывом на митинг 3 августа

Интерфакс05:00

МИД возмутился публикацией посольством США сообщения о митинге 3 августа

Московский Комсомолец04:51

МИД России сделал представление дипломату США за публикации об акции 3 августа в Москве

ТАСС05:15
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:31, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

Обновлено в 09:30
Политика

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В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
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Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
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В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

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Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Технологии

В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет

Гроздья «багов» Эксперты по информбезопасности и корпорация Boeing спорят о возможности проникновения в компоненты бортовой сети самолетов Boeing 787 Dreamliner: специалисты по ИБ считают, что есть как минимум теоретическая вероятность вторжения хакеров в критические системы, связанные с безопасностью полетов.
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Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой возлюбленной

Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей в ночном клубе Вчера же Мурат поделился в соцсетях серией фото с отдыха на Майорке.
Обновлено вчера в 12:48
Политика

Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Политика

ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина

Центризбирком России на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации.
Обновлено в 10:16
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Экономика

Дешевые лекарства «вымываются» из ассортимента аптек

В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group, на который ссылается «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:59
Футбол

«Краснодар» заинтересовался воспитанником «Барселоны»

В борьбе за футболиста, являющегося воспитанником "Барселоны", "быки" являются фаворитами.
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Общество

Кейт Миддлтон впервые оголила ноги

Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 03:39
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество

В Британии живет щенок с шестью лапами

В графстве Эссек в Великобритании 33-летняя женщина купила у заводчиков необычного пса. У собачки шесть лап, пишет Daily Mail.
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Сын Алена Делона рассказал о его состоянии после инсульта

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В США вокруг General Motors разгорелся топливный скандал

General Motors оказался в центре топливного скандала.
Обновлено в 07:30
Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
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Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной

В авиакомпании S7 объяснили, почему самолет, следовавший из Бари в Москву, пролетел в воздушном пространстве Украины.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Украинский спецназ заставили доставить генералу на передовую носки

Обновлено в 08:15
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Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли

Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.
Обновлено вчера в 01:16
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Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину

Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Лукашенко попросил спецслужбы цивилизованно прослушивать граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения объекта правительственной связи КГБ республики обратился к спецслужбам с требованием вести прослушку граждан "цивилизованно", передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:43
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СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском

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Обновлено вчера в 21:11
Здоровье

Число больных раком детей в России достигло 10-летнего максимума

В 2018 году на диспансерном наблюдении в России находились более 26,9 тысяч детей со злокачественными онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

В сети появились фотографии Александра Цекало и Дарины Эрвин с пляжа

Престарелый Александр Цекало, как может балует свою молодую женушку и сейчас они отдыхают на пляжах Малибу.
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Политика

Захарова рассказала о готовности Южной Осетии к переговорам с Грузией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Южная Осетия готова приступить к прямому диалогу с Грузией по любым вопросам и РФ не препятствует этим контактам.
Обновлено в 08:38
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