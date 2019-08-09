Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИДРИА Новости 05:06
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
«Подчеркнули, что расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нём и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — указали в МИД России.RT на русском05:01
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Врачи ампутировали часть правой руки девочки из Ингушетии
Обновлено 07 августа в 13:34
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Авто
В Сети показали дизайн гибрида УАЗа и Hummer
Независимый дизайнер Александр Исаев разработал футуристичные рендеры гибрида российского внедорожника УАЗ «Буханка» и американской военной модели Hummer Н2.
Обновлено в 02:51
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление по итогам встречи с Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем I, который в начале 2019 года предоставил украинской православной церкви томос об автокефалии.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Общество
Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве
Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Обновлено в 04:57
Происшествия
Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной
После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
Обновлено в 04:53
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Футбол
Глушаков оценил поддержку от колоритного болельщика «Ахмата»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков оценил поддержку со стороны одного из болельщиков клуба.
Обновлено в 02:34
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Трамп рассказал о страхе перед алкогольной зависимостью
Президент США Дональд Трамп признался, что не пьет спиртное из-за боязни перед алкогольной зависимостью.
Обновлено в 04:31
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Гаджеты
В России вышел смартфон-трехкамерник Xiaomi Mi A3
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Общество
Минобрнауки предлагает снизить требования к оценке эффективности вузов
Министерство науки и высшего образования РФ предлагает внести изменения в перечень показателей эффективности деятельности университетов и снизить требования к оценке вузов, но учреждения Москвы и Санкт-Петербурга будут оценивать жестче, чем других регионов.
Обновлено 06 августа в 12:32
Экономика
Минсельхоз Чувашии объяснил рост цен на хлеб
С начала года стоимость хлеба увеличилась на 3,9-6,3% Цены на хлеб в Чувашии увеличились из-за роста стоимости продовольственной группы зерна.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал лицо дочери
Певец Рики Мартин перестал скрывать лицо семимесячной дочери Люсии.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
В мире оценили новейший российский беспилотник «Охотник»
В начале августа российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» совершил первый полет.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Политика
Украина и США запускают совместный ядерный проект
Во время пресс-конференции посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил о необходимости активного развития отношений между двумя государствами во всем, что касается ядерной науки.
Обновлено в 03:52
Экономика
В Перми станки из Китая «русифицировали» для импортозамещения
Открыто уголовное дело о поставках «Пермскому заводу „Машиностроитель“» китайских станков под видом произведенных силами группы компаний «Промойл».
Обновлено в 03:47
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено вчера в 04:29
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Теннис
Хачанов пожаловался на поведение болельщиков на «Мастерсе» в Канаде
За выход в полуфинал уроженец Москвы поспорит с немцем Александром Зверевым.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46