с чего всё началось

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.

Шоу-бизнес В Москве прощаются с Вилли Токаревым В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Авто В Сети показали дизайн гибрида УАЗа и Hummer Независимый дизайнер Александр Исаев разработал футуристичные рендеры гибрида российского внедорожника УАЗ «Буханка» и американской военной модели Hummer Н2.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление по итогам встречи с Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем I, который в начале 2019 года предоставил украинской православной церкви томос об автокефалии.

Политика Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Общество Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.

Происшествия Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.

Политика В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.

Футбол Глушаков оценил поддержку от колоритного болельщика «Ахмата» Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков оценил поддержку со стороны одного из болельщиков клуба.

Гаджеты Huawei представила операционную систему Harmonyos Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.

Политика Трамп рассказал о страхе перед алкогольной зависимостью Президент США Дональд Трамп признался, что не пьет спиртное из-за боязни перед алкогольной зависимостью.

Политика В Крыму подняли украинский флаг В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.

Общество Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.

Общество Минобрнауки предлагает снизить требования к оценке эффективности вузов Министерство науки и высшего образования РФ предлагает внести изменения в перечень показателей эффективности деятельности университетов и снизить требования к оценке вузов, но учреждения Москвы и Санкт-Петербурга будут оценивать жестче, чем других регионов.

Экономика Минсельхоз Чувашии объяснил рост цен на хлеб С начала года стоимость хлеба увеличилась на 3,9-6,3% Цены на хлеб в Чувашии увеличились из-за роста стоимости продовольственной группы зерна.

Шоу-бизнес Рики Мартин впервые показал лицо дочери Певец Рики Мартин перестал скрывать лицо семимесячной дочери Люсии.

Политика На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.

Политика Украина и США запускают совместный ядерный проект Во время пресс-конференции посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил о необходимости активного развития отношений между двумя государствами во всем, что касается ядерной науки.

Экономика В Перми станки из Китая «русифицировали» для импортозамещения Открыто уголовное дело о поставках «Пермскому заводу „Машиностроитель“» китайских станков под видом произведенных силами группы компаний «Промойл».

Экономика Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов развития рака Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Теннис Хачанов пожаловался на поведение болельщиков на «Мастерсе» в Канаде За выход в полуфинал уроженец Москвы поспорит с немцем Александром Зверевым.