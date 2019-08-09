с чего всё началось

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.

Политика Российский самолет провел над территорией Украины 26 минут Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.

Политика Атамбаев отказался сотрудничать со следствием Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.

Финансы ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за 11 лет Китайский Народный банк понизил курс юаня на 97 базисных пунктов, что стало минимальным значением с 3 апреля 2008 года.

Шоу-бизнес Рики Мартин впервые показал свою дочь Популярный певец и актер Рики Мартин впервые показал в Instagram лицо семимесячной дочери Люсии. "Свет очей моих", — подписал он снимок.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Общество Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в коротких шортах Герцогиня Кембриджская Кейт впервые надела короткие шорты с тех пор, как стала женой принца Уильяма.

Политика Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова встретилась с девочкой Айшой из Ингушетии, которую, по версии следствия, истязала её собственная тётя.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Космос Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.

Музыка Slipknot выпустили новый альбом Релиз нового альбома группы Slipknot "We Are Not Your Kind" состоялся 9 августа 2019 года на лейбле Roadrunner Records.

Политика В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.

Происшествия В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2» Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.

Политика Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.

Шоу-бизнес Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.

Политика Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова "Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.

Происшествия Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.

Происшествия Обыски проходят в красноярском управлении МВД В управлении МВД по Красноярскому краю начались обыски.

Футбол Нападающий «Зенита» Джорджевич перейдет в «Локомотив» Игорь Глушевич в разговоре со Sport24.ru заявил, что его клиент намерен перейти в «Локомотив», если «Зенит» одобрит трансфер.

Общество ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.