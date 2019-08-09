Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИДРИА Новости 05:06
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
«Подчеркнули, что расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нём и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — указали в МИД России.RT на русском05:01
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Вашингтон
Политика
Российский самолет провел над территорией Украины 26 минут
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.
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Футбол
УЕФА назначил арбитров на матч ЛЕ «Спартак» — «Тун»
Матч «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.
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Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.
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В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
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Финансы
ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за 11 лет
Китайский Народный банк понизил курс юаня на 97 базисных пунктов, что стало минимальным значением с 3 апреля 2008 года.
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Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал свою дочь
Популярный певец и актер Рики Мартин впервые показал в Instagram лицо семимесячной дочери Люсии. "Свет очей моих", — подписал он снимок.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Общество
Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в коротких шортах
Герцогиня Кембриджская Кейт впервые надела короткие шорты с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 05:22
Политика
Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма
Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова встретилась с девочкой Айшой из Ингушетии, которую, по версии следствия, истязала её собственная тётя.
Обновлено в 06:59
Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Обновлено 07 августа в 10:56
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Генерал ВСУ заставил элитный спецназ доставить ему носки на передовую
Обновлено в 06:51
Космос
Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли
Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.
Обновлено вчера в 01:16
Музыка
Slipknot выпустили новый альбом
Релиз нового альбома группы Slipknot "We Are Not Your Kind" состоялся 9 августа 2019 года на лейбле Roadrunner Records.
Обновлено в 05:25
Общество
Составлен рейтинг самых грязных городов России
Обновлено в 06:08
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
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Политика
В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций
Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Политика
Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Политика
Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова
"Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.
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Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Медведев прилетел в Киргизию и прокомментировал задержание Атамбаева
Обновлено вчера в 14:23
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Обыски проходят в красноярском управлении МВД
В управлении МВД по Красноярскому краю начались обыски.
Обновлено в 05:02
Футбол
Нападающий «Зенита» Джорджевич перейдет в «Локомотив»
Игорь Глушевич в разговоре со Sport24.ru заявил, что его клиент намерен перейти в «Локомотив», если «Зенит» одобрит трансфер.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
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В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
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Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В Забайкалье осудят экс-полицейского, виновного в убийстве
Следователи установили, что мотивом у экс-полицейского стала неприязнь к потерпевшему.
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