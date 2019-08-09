Политика

Советника-посланника американского посольства вызвали в МИДРИА Новости 05:06

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
«Подчеркнули, что расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нём и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — указали
 в МИД России.
RT на русском05:01

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МИД России сделал представление американскому дипломату из-за публикации о митинге 3 августа

Дождь05:54

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МИД России сделал представление дипломату США за публикации об акции 3 августа в Москве

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В МИД РФ вызвали советника-посланника Посольства США

Life.ru04:51
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:57, Вашингтон
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Армия и оружие

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Обновлено в 07:53
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Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат

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Происшествия

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Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
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Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
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В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков

В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в Москве в воскресенье, 10 августа масштабный турнир по вождению автозаков.
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