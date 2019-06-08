Политика
Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста ГолуноваВедомости 09:21
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума.
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Эксперты по здоровому питанию и долголетию: эти три продукта есть по утрам вреднее всего
Жирный сыр Сыр производится из молока, поэтому основная его составляющая - насыщенные транс-жиры, содержащиеся в молоке и сливках, - рассказывает Зинаида Медведева.
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Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Происшествия
На Шри-Ланке в автобусной аварии пострадали 19 человек
Обновлено в 12:39
Общество
Источник заразы: шесть самых зловещих вирусов в истории интернета
На интернет-аукционе в Нью-Йорке в мае был продан подержанный ноутбук Samsung NC10, зараженный шестью самыми известными компьютерными вирусами в мире.
Обновлено в 17:02
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Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ
В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2.
Обновлено в 16:46
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Политика
Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение премьера
В свою очередь парламент Молдавии единогласно принял декларацию, в которой осудил решения КС, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства.
Обновлено в 15:14
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
Обновлено в 17:10
Общество
Безнравственная Соболь довела беременную Симоньян до больницы
По словам сотрудников "Эха Москвы", Соболь караулила Маргариту Симонян у входа около получаса, потом стала преследовать ее по коридорам.
Обновлено 06 июня в 15:40
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Происшествия
В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой
Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Дочке Ларисы Гузеевой пришлось оправдаться за «грызню» с мамой
Зрителей удивило, как телеведущая общается с Ольгой. С недавних пор Лариса Гузеева работает вместе со своей дочкой.
Обновлено в 12:00
Наука
75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно
Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Происшествия
Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено в 06:13
Авто
Британская Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором
Дизайн Ultima RS вдохновлен эпохой гонок на выносливость Group-C 80-х и 90-х годов, где участвовали такие автомобили, как Porsche 956 и Jaguar XJR-12.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Игры
К The Sims 4 выйдет дополнение Island Living
«The Sims 4: Жизнь на острове» выйдет 21 июня на РС, а 16 июля — на Xbox One и PS4.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Политика
Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак
Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
Происшествия
В армянском монастыре Ахпат возник пожар
Пожар возник в субботу вечером на территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Обновлено в 17:26