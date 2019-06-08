Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста ГолуноваВедомости 09:21

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума.
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Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

РБК08:33

Советник президента РФ обещал изучить дело журналиста Голунова

Росбалт07:11

Советник президента Кобяков сообщил, что лично изучит дело журналиста Голунова

ТАСС07:41

Советник президента пообещал ответственность за фейковые фото в деле Голунова

Znak.com07:30

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Газета.Ru07:26

Виновные в подтасовках по делу Ивана Голунова должны ответить по закону — Кобяков

Эхо Москвы08:31

Советник Путина Антон Кобяков пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Говорит Москва07:23
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:23, Ашберн
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Эксперты по здоровому питанию и долголетию: эти три продукта есть по утрам вреднее всего

Жирный сыр Сыр производится из молока, поэтому основная его составляющая - насыщенные транс-жиры, содержащиеся в молоке и сливках, - рассказывает Зинаида Медведева.
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Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

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Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
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В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2.
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Политика

Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение премьера

В свою очередь парламент Молдавии единогласно принял декларацию, в которой осудил решения КС, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства.
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Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»

"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
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По словам сотрудников "Эха Москвы", Соболь караулила Маргариту Симонян у входа около получаса, потом стала преследовать ее по коридорам.
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Зрителей удивило, как телеведущая общается с Ольгой. С недавних пор Лариса Гузеева работает вместе со своей дочкой.
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Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
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Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга

Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
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Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак

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В армянском монастыре Ахпат возник пожар

Пожар возник в субботу вечером на территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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