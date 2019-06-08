Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста ГолуноваВедомости 09:21

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума.
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Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Газета.Ru07:26

Виновные в подтасовках по делу Ивана Голунова должны ответить по закону — Кобяков

Эхо Москвы08:31

Советник президента Кобяков сообщил, что лично изучит дело журналиста Голунова

ТАСС07:41

Советник президента пообещал ответственность за фейковые фото в деле Голунова

Znak.com07:30

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

РБК08:33

Советник президента РФ обещал изучить дело журналиста Голунова

Росбалт07:11

Советник Путина Антон Кобяков пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Говорит Москва07:23
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
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В Испании 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона

Ранее 26 мая сообщалось, что три человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадали в результате поломки в работе аттракциона «Водные горки» в парке отдыха и развлечений в Риверсайде в американском штате Калифорния.
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о росте числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского, передает ФАН.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
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Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.
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Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
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Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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Новый препарат для лечения рака оказался намного эффективнее ближайших аналогов.
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Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
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Генеральный директор MSI заявил, что системные платы с чипсетом X570 будут дороже моделей с набором логики X470.
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В Склифе сообщили о состоянии Алибасова

Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.
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Советник президента РФ, заместитель председателя оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил, что русский тренд делает модным в мире антироссийская истерия.
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Грузовик, с виду напоминающий раллийный КамАЗ, поворачивал направо на перекрестке и столкнулся с автомобилем Volvo, который пытался проскочить на полосу.
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В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края

Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
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ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
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Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
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Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

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Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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