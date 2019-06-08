Политика
Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста ГолуноваВедомости 09:21
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума.
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Происшествия
Неизвестные ограбили дом депутата Рады
Неизвестные люди ворвались в дом депутата Верховной рады Олега Недавы под Киевом, связали работников и вынесли все ценное.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Баскетбол
«Торонто» в третий раз обыграл «Голден Стэйт» в финале НБА
"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в четвертом матче финала НБА (92:105).
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Общество
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны
Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
Обновлено в 04:43
Политика
Спикер Рады оценил шансы Украины вступить в ЕС с 2025 года
Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Обновлено в 08:36
Общество
МЧС предупредило о грозе и дожде в Москве
Обновлено в 09:49
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Обновлено в 08:42
Политика
Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии
Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Президент Украины Владимир Зеленский является хорошим актёром, но «одно дело кого-то играть, а другое — быть кем-то», заявил глава Российского государства Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет
Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Экономика
Снизилась смертность трудоспособных россиян
Мужчины трудоспособного возраста стали умирать реже, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ.
Обновлено в 06:43
Энергетика
«Газпром» обсудил с Боснией и Герцеговиной поставки российского газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком перспективы расширения сотрудничества.
Обновлено в 09:56
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Политика
Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ
Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Музыка
Загитова продемонстрировала выступление под новую песню
Олимпийская чемпионка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент программы под музыку, которую фигуристка выбрала на новый сезон.
Обновлено в 02:30
Политика
МИД прокомментировал иск Украины против России
Российский МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России, которые прошли накануне в Международном суде ООН в Гааге.
Обновлено в 08:56
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено вчера в 10:15
Политика
«Самопомощь» идет на досрочные выборы в Раду во главе с Садовым
Партия "Самопомощь" объявила о намерении принять участие в досрочных выборах в Верховную раду Украины, которые назначены на 21 июля.
Обновлено в 09:08
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32