Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста ГолуноваВедомости 09:21

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума.
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Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

РБК08:33

Виновные в подтасовках по делу Ивана Голунова должны ответить по закону — Кобяков

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Советник президента Кобяков сообщил, что лично изучит дело журналиста Голунова

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Советник президента пообещал ответственность за фейковые фото в деле Голунова

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Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Газета.Ru07:26

Советник президента РФ обещал изучить дело журналиста Голунова

Росбалт07:11

Советник Путина Антон Кобяков пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Говорит Москва07:23
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:13, Ашберн
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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