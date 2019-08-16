Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭКВести.Ru 07:15

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
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с чего всё началось

Глазьев покинет администрацию президента

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника, информацию подтвердили в пресс-службе ЕЭК.
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Стабилизация курса рубля и внедрение национальной криптовалюты. Инициативы Сергея Глазьева

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Известиявчера в 20:42
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Глазьев не дождался от Путина перемен

Вести.UZ06:24
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Общество

Работодателей призвали устраивать безалкогольные корпоративы

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МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров

Обновлено в 09:24
Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
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Происшествия

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Обновлено в 06:41
Футбол

«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту»

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» заинтересовано в нападающем «Порту» Тикиньо Соаресе.
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На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
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Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

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Обновлено в 02:27
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«Оренбург» и «Сочи» поделили очки в матче шестого тура РПЛ

В матче шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с дебютантом чемпионата командой "Сочи".
Обновлено в 13:05
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

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Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
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Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть

Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг.
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Кино

На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

Российский сериал «Лучше, чем люди» вышел на сервисе Netflix 16 августа.
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

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Политика

В кабмине Абхазии обсуждалась организация морского сообщения с Россией

Заседание было посвящено вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.
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Армия и оружие

Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба

Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
Обновлено вчера в 06:58
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Любимцу советской публики Пьеру Ришару исполнилось 85 лет

Французский актер Пьер Ришар родился 16 августа 1934 года в семье текстильного промышленника.
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Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
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В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
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Новым худруком ярославского театра драмы имени Волкова станет заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист, политик, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального финансового совета Банка России. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, член Национальной академии наук Украины.
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