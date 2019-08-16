Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭКВести.Ru 07:15
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
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с чего всё началось
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника, информацию подтвердили в пресс-службе ЕЭК.Известиявчера в 20:42
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Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
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Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
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СБУ обвинила ФСБ в «терроризировании» рыбаков на Азовском море
Сотрудники ФСБ "незаконно" задерживают граждан Украины, которые рыбачат в Азовском море, а затем путем "угроз и шантажа" добиваются ложных показаний о браконьерстве.
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Июль стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений во всех частях земного шара, кроме России.
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Футбол
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