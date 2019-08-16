Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭКВести.Ru 07:15

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
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с чего всё началось

Глазьев покинет администрацию президента

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника, информацию подтвердили в пресс-службе ЕЭК.
Известиявчера в 20:42

Подробнее о событии

Советник президента России Сергей Глазьев сменит Татьяну Валовую на посту министра ЕЭК

ТАСС04:59

Сергей Глазьев вернется к интеграции

Коммерсантъ07:36

«Кто выживет, пока сказать невозможно»: десять прогнозов Сергея Глазьева

РБК07:33

В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

РИА Новости06:18

В ЕЭК оценили возможность назначения Глазьева министром организации

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От Путина уходит один из самых опытных советников

URA.Ruвчера в 19:55

Глазьев покинет администрацию президента

Известиявчера в 20:42
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:07, Ашберн

Глазьев не дождался от Путина перемен

Вести.UZ06:24
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
Футбол

Азар не сыграет против «Сельты» из-за травмы

Новичок «Реала», нападающий Эден Азар пропустит матч 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты» из-за травмы передней мышцы левого бедра, сообщает официальный сайт мадридцев.
Обновлено в 08:15
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в краже Россией американских ракетных технологий, напомнив о захваченной властями США российской дипломатической собственности и пообещав обобщить информацию о краже Штатами технологий других стран.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия

У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали

Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Ростех создаст новые прицелы для стрелкового оружия

Обновлено в 08:27
Кино

Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале

Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Поисковики нашли кепку пропавшего в омской тайге трехлетнего мальчика

Представитель Следственного комитета РФ в четверг, 15 августа, сообщил, что поисковики нашли кепку трехгодовалого мальчика, который пропал в лесу в Омской области, но не ребенка.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Политика

Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России

Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

В британских вооруженных силах вновь зафиксировали недобор

Ннаибольший недобор зафиксирован в армии: так, цель правительства - иметь под ружьем 82 тыс. человек в этом роде войск, а в июле число служащих в армии составило 74 тыс. 440 человек.
Обновлено в 04:44
Кино

Джон Сноу, Тирион и девушка без татуировки дракона: кино недели

Джон Сноу — суперстар Канадский "вундеркинд" Ксавье Долан, ранее обласканный критиками и фестивальными жюри по всему миру, снял, пожалуй, свой самый странный фильм (это седьмая картина 30-летнего режиссера) — "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована": о телезвезде, чья личная жизнь становится достоянием общественности.
Обновлено в 01:00
Единоборства

Нурмагомедов предложил отправить Макгрегора в тюрьму

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с ирландцем Конором Макгрегором, который днем ранее ударил пожилого мужчину в баре, отказавшегося пить виски.
Обновлено в 07:10
Кино

Вышел трейлер нового сезона сериала «Мистер Мерседес»

В YouTube опубликован трейлер третьего сезона сериала «Мистер Мерседес». Главную роль в сериале играет Брендан Глисон.
Обновлено в 06:31
Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани

Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.
Обновлено в 06:56
Кино

«История игрушек 4» тоже собрала миллиард долларов в мировом прокате

Обновлено в 03:21
Футбол

Голкипера «Ливерпуля» травмировал выбежавший на поле болельщик

Игрок праздновал победу в Суперкубке УЕФА, когда на поле выбежал фанат и наступил вратарю на лодыжку.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль

В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Политика

Россию обвинили в терроризировании украинских рыбаков в Азовском море

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море.
Обновлено в 06:24
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Военные летчики в России получат новое оружие

Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.
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Происшествия

В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси

Шасси могли бы закопаться в грунте, если бы пилоты аварийно севшего в Подмосковье самолета выпустили их, заявил коммерческий директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.
Обновлено в 06:10
Политика

Киоск с шаурмой и пингвины в Раде: Зеленский выбрал картины для офиса

Обновлено в 07:40
Происшествия

Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель

Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия

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Обновлено в 07:45
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист, политик, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального финансового совета Банка России. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, член Национальной академии наук Украины.
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