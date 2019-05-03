Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурацииИнфорос 05:58
Со слов советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министра финансов Александра Данилюка, главным приоритетом украинского лидера после инаугурации станет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), пишет ТАСС.
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