Политика

Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурацииИнфорос 05:58

Со слов советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министра финансов Александра Данилюка, главным приоритетом украинского лидера после инаугурации станет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), пишет ТАСС.
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Назван главный приоритет Зеленского после инаугурации

Газета.Ru08:38

Зеленский будет планировать встречу в нормандском формате после инаугурации

Говорит Москва05:10

Встреча в «нормандском формате» станет главным приоритетом Зеленского после инаугурации

ТАСС04:38

Советник Зеленского назвал ключевыми для него переговоры в «нормандском формате»

Интерфакс04:20

Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации

РИА Новости04:14

Советник Зеленского назвал встречи в нормандском формате приоритетом

RT на русском04:08

Советник Зеленского назвал ключевыми переговоры в «нормандском формате»

РБК05:26
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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