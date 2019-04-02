Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с ПорошенкоИзвестия вчера в 17:21

Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко. Об этом 1 апреля сообщило «РИА Новости».

Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко

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