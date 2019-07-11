Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и РоссиюГазета.Ru вчера в 21:58

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка. Об этом он сказал украинским СМИ.
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