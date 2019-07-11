Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и РоссиюГазета.Ru вчера в 21:58
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка. Об этом он сказал украинским СМИ.
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Хоккей
«Сент-Луис» Тарасенко выиграл в номинации камбек года
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Ликсутов считает отношение водителей к превышению скорости проблемой
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.
Обновлено в 00:22
Теннис
Надаль встретится с Федерером в полуфинальном матче Уимблдона
Испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Уимблдона - 2019, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Профессор не поддержала версию болезни Паркинсона у Меркель
Приступы дрожи, которые испытывает канцлер Германии Ангела Меркель, скорее всего, не являются болезнью Паркинсона.
Обновлено вчера в 10:08
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
«Челси» в первом матче Лэмпарда сыграл вничью с «Богемианом»
«Челси» не смог победить ирландский «Богемиан» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл осудили за первое публичное появление с сыном
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, нарушив негласное правило королевской семьи, и взбесила этим британцев, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, при пожаре в частном доме погибли трое детей.
Обновлено вчера в 23:50
Энергетика
После загрязнения «Дружбы» на предприятиях нашли около 250 нарушений
Ростехнадзор в результате проверок в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» обнаружил около 250 нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах предприятий.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Происшествия
Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными
Обновлено вчера в 10:14
Технологии
В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Политика
Проходящую через Россию трассу «Меридиан» назвали кошмаром для США
Проходящая через Россию новая трасса станет самым коротким сухопутным путем, который свяжет Китайскую Народную Республику и страны Европы.
Обновлено в 00:10
Политика
Украинцы прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Правительство рассмотрит список целевых программ для финансирования в 2020-2022 годах
Правительство России под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется в четверг на очередное заседание, на котором, как сообщила пресс-служба кабмина, планируется обсудить 11 вопросов, включая финансирование федеральных целевых программ на предстоящие три года, ряд законопроектов и ассигнования на медицинские изделия.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Авто
В Сети показали уникальную Lada «Сахара»
Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Финансы
Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено вчера в 03:26
Авто
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray
В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40
Наука
Новая технология может производить чистую питьевую воду
Обновлено вчера в 14:10