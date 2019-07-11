Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский языкРИА Новости 19:38

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию". Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV.
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Советник Зеленского предложил называть русский язык российским

Коммерсантъ22:23

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

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Советник Зеленского предложил переименовать русский язык на Украине

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В команде Зеленского задумались о переименовании России

News.ru19:11

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

RT на русском21:36
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Армия и оружие

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В Израиле обнаружили библейский город Секелаг

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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