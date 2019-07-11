Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский языкРИА Новости 19:38
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию". Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV.
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Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Хоккей
Алексей Кудашов назначен главным тренером ХК СКА
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено в 23:16
Энергетика
Добычу нефти в Мексиканском заливе временно сократили
Сокращение в сутки уже составило 602,7 тыс. баррелей нефти. В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%.
Обновлено в 21:54
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Происшествия
ТАСС: в деле «банды ФСБ» установлен лишь один эпизод
Семерым сотрудникам ФСБ, подозреваемых в разбое, вменяется в вину лишь один эпизод.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие
В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»
На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.
Обновлено в 12:25
Политика
«Роскосмос» предложил засекретить свои закупки
Госкорпорация «Роскосмос» предложила засекретить закупки в ракетно-космической отрасли, чтобы избежать раскрытия «информации ограниченного доступа».
Обновлено в 11:54
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Политика
Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие
В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма
Съемки первого фильма после начала войны в Сирии закончились в городе Алеппо, в основу картины легла история любви молодой пары в самый разгар боевых действий, сообщила журналистам актриса Нагам Коджак.
Обновлено в 22:09
Наука
Об эффективном способе похудеть без диет рассказали учёные
Страдающим от проблем с лишним весом людям при похудении не обязательно сосредотачиваться на избавлении от жира, сообщили учёные из Университета штата Джорджии.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу Счетной палаты края
Депутаты заксобрания Красноярского края вынесли на сессию 11 июля вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Счетной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено в 04:51
Наука
В Израиле обнаружили библейский город Секелаг
В ходе раскопок в Израиле археологи нашли город, который упоминается в Библии. Предполагается, что речь идет о городе Секелаге.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
В Австралии начались международные военные учения Talisman Sabre-2019
Обновлено в 22:26
Здоровье
Экологичные порошки — это маркетинговый трюк? Ученый ПГНИУ — о средствах для стирки и мытья посуды
Иногда на в составе средства для стирки вы можете увидеть фразу «биоразлагаемые ПАВ». Это значит, что в порошок или гель добавили поверхностно-активные вещества, которые полностью перерабатываются микроорганизмами.
Обновлено в 23:00
Общество
Ущерб США от климатических катастроф в 2019 году превысил $1 млрд
«С начала 2019 года (по состоянию на 9 июля) в США произошло шесть погодных и климатических катастроф с потерями, превышающими $1 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено в 21:19
Здоровье
Острый вопрос про медицину Каменска-Уральского: эфир с юристом Юлией Майоровой
В понедельник, 15 июля, в эфире канала РИМ состоится программа Острый вопрос про медицину Каменска-Уральского.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских
Андрей Макаревич считает, что его соотечественники плохо переносят критику.
Обновлено в 11:00
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.
Обновлено в 19:07
Общество
Эксперт: летом нужно есть побольше персиков и бананов
Обновлено в 20:24