Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка. Об этом он сказал украинским СМИ.

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Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Авто Новую Hyundai Creta вновь сфотографировали без камуфляжа Презентация автомобиля в предсерийной версии состоялась в апреле, а на днях в Сети появились шпионские фотографии новой «Креты» без камуфляжа, опубликованные китайскими СМИ.

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Путешествия Чеченский туристический центр открылся в Париже Делегация Чеченской Республики, которая находится с визитом во Франции, открыла чеченский туристический информационный центр во французской столице.

Происшествия Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Армия и оружие СБУ заявило о разоблачении шпиона с российским гражданством Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали подполковника Национальной гвардии Украины (НГУ), получившего российское гражданство, по подозрению в шпионаже.

Энергетика Доходы от экспорта газа «Газпрома» за квартал упали на 40% Получается, что корпорация во втором квартале 2019 года заработала на экспорте газа на 38% меньше, чем в его начале.

Экономика Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года Министерство финансов РФ не рассматривает возможность продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 года, сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.

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