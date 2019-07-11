Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский языкРИА Новости 19:38
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский". Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV.
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Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
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