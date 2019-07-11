Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский языкРИА Новости вчера в 19:38
Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью ютьюб-каналу Ukrlife.TV.
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Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Обновлено в 04:26
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Великобритании мужчина пытался пробраться в спальню королевы
Вероятно, мужчина вдохновился поступком Майкла Фагана, который в 1982 году смог дважды попасть в спальню Елизаветы II и даже немного с ней поговорить.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области, сообщил 11 июля портал ngs.ru.
Обновлено вчера в 23:33
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Наука
Физики нашли способ, как приготовить идеальный блинчик
Обновлено в 05:26
Футбол
«Ростов» подписал контракт с футболистом «Спартака»
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика
Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию
"Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск, подчеркнув, что ЕС выражает Грузию свою поддержку и солидарность.
Обновлено в 03:18
Политика
Полпред Цуканов уволил помощника, подозреваемого в госизмене
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов уволил своего помощника Александра Воробьева, которого ранее арестовали по подозрению в госизмене.
Обновлено в 04:24
Политика
В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к сдержанности всех игроков в Персидском заливе.
Обновлено в 05:22
Политика
Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии
В городе Свалява Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Похороны на кладбище в Ленобласти закончились стрельбой
Обновлено в 02:33
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Авто
Bentley представил концепт EXP 100 GT
Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках
Следователи Военного следственного управления (ВСУ) предъявили бывшему замглавкому новое обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.
Обновлено в 04:42
Футбол
«СКА-Хабаровск» объявил о переходе украинского защитника
Защитник Андрей Мищенко сменил одесский "Черноморец" на "СКА-Хабаровск".
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Кино
Умер звезда «Этой страны» Майл Слеггс
Британский актер Майкл Слеггс умер на 34-м году жизни. Он умер у себя дома, где ему предоставлялась паллиативная помощь.
Обновлено в 05:01
Политика
Песков назвал выход Путина к людям в Екатеринбурге обычной практикой
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход президента РФ Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.
Обновлено в 05:16
Культура
В Белоруссии умер художник Виктор Громыко
Художник Виктор Громыко скончался в Белоруссии на 97-м году жизни. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе Белорусского союза художников.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Попадание ракеты в топливный бак Т-55 сняли на видео
Обновлено в 05:30