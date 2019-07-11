Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью ютьюб-каналу Ukrlife.TV.

Происшествия Задержан заместитель главы Пенсионного фонда Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Политика Бюст Жукова восстановили в Харькове Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Происшествия В Великобритании мужчина пытался пробраться в спальню королевы Вероятно, мужчина вдохновился поступком Майкла Фагана, который в 1982 году смог дважды попасть в спальню Елизаветы II и даже немного с ней поговорить.

Происшествия Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области, сообщил 11 июля портал ngs.ru.

Авто Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

Происшествия В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.

Политика Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию "Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск, подчеркнув, что ЕС выражает Грузию свою поддержку и солидарность.

Политика Полпред Цуканов уволил помощника, подозреваемого в госизмене Полпред президента в УрФО Николай Цуканов уволил своего помощника Александра Воробьева, которого ранее арестовали по подозрению в госизмене.

Политика В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к сдержанности всех игроков в Персидском заливе.

Политика Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии В городе Свалява Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.

Происшествия В Москве прогремел взрыв в жилом доме На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Авто Bentley представил концепт EXP 100 GT Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.

Происшествия Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках Следователи Военного следственного управления (ВСУ) предъявили бывшему замглавкому новое обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Общество В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.

Финансы Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.

Кино Умер звезда «Этой страны» Майл Слеггс Британский актер Майкл Слеггс умер на 34-м году жизни. Он умер у себя дома, где ему предоставлялась паллиативная помощь.

Политика Песков назвал выход Путина к людям в Екатеринбурге обычной практикой Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход президента РФ Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.