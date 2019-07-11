Политика
Советник Зеленского предложил переименовать РоссиюLenta.ru вчера в 21:28
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV Потураев предложил называть русский язык российским.
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