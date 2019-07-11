Политика

Советник Зеленского предложил переименовать РоссиюLenta.ru вчера в 21:28

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV Потураев предложил называть русский язык российским.
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Советник Зеленского настаивает на переименовании России

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Советник Зеленского предложил называть русский язык российским

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РЕН ТВвчера в 21:23

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RT на русском04:08
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На Украине захотели присвоить русский язык

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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